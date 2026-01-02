Donald Tusk promite să construiască „cea mai puternică armată din Europa” în 2026: „Fiți ca Polonia”

Stiri externe
02-01-2026 | 10:18
donald tusk
AFP

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea „celei mai puternice armate din Europa” prin investiții în renașterea industriei, inclusiv a celei de apărare, transmite EFE.

autor
Alexandru Toader

„Vom accelera construirea celei mai puternice armate din Europa. Vom accelera investițiile majore în infrastructură”, a declarat Tusk, a cărui țară se află în fruntea clasamentului cheltuielilor de apărare din cadrul NATO, potrivit agenției de știri poloneze PAP.

Șeful guvernului polonez, a cărui lege bugetară pentru 2026 prevede cheltuieli de apărare în valoare de 4,81% - un procent istoric -, a vorbit despre o „repolonizare intensă și reconstrucția industriei, inclusiv a industriei de apărare”.

Pe lângă apărare, Tusk s-a concentrat și asupra problemei siguranței publice.

Astfel, liderul polonez a anunțat „un atac asupra infractorilor de toate felurile, fie că sunt lideri ai fanilor radicali ai fotbalului, traficanți de droguri, politicieni corupți sau militanți pro-ruși”.

Donald Tusk
Ce sunt „contractele de coabitare" introduse de guvernul polonez. „Acesta nu este un moment de triumf"

„Fără excepție, toți cei care încalcă legea vor regreta amarnic acest lucru în anul care vine”, a promis Tusk, care, mai devreme în această zi de Anul Nou, a prezentat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale argumentele pentru care, în opinia sa, țara sa a devenit un model pentru Europa.

„Fiți ca Polonia”, a declarat Tusk în acest videoclip, în care s-a exprimat în limba engleză.

Sursa: Agerpres

Etichete: Polonia, armata, donald tusk,

Dată publicare: 02-01-2026 10:18

