Donald Tusk promite să construiască „cea mai puternică armată din Europa” în 2026: „Fiți ca Polonia”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea „celei mai puternice armate din Europa” prin investiții în renașterea industriei, inclusiv a celei de apărare, transmite EFE.

„Vom accelera construirea celei mai puternice armate din Europa. Vom accelera investițiile majore în infrastructură”, a declarat Tusk, a cărui țară se află în fruntea clasamentului cheltuielilor de apărare din cadrul NATO, potrivit agenției de știri poloneze PAP.

Șeful guvernului polonez, a cărui lege bugetară pentru 2026 prevede cheltuieli de apărare în valoare de 4,81% - un procent istoric -, a vorbit despre o „repolonizare intensă și reconstrucția industriei, inclusiv a industriei de apărare”.

Pe lângă apărare, Tusk s-a concentrat și asupra problemei siguranței publice.

Astfel, liderul polonez a anunțat „un atac asupra infractorilor de toate felurile, fie că sunt lideri ai fanilor radicali ai fotbalului, traficanți de droguri, politicieni corupți sau militanți pro-ruși”.

„Fără excepție, toți cei care încalcă legea vor regreta amarnic acest lucru în anul care vine”, a promis Tusk, care, mai devreme în această zi de Anul Nou, a prezentat într-un videoclip publicat pe rețelele sociale argumentele pentru care, în opinia sa, țara sa a devenit un model pentru Europa.

„Fiți ca Polonia”, a declarat Tusk în acest videoclip, în care s-a exprimat în limba engleză.

