Reacția lui Nicușor Dan, după oprirea camionului cu arme în Vama Albița: „Statul român funcţionează”

Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că, ”pe o micuţă zonă statul român funcţionează”, după ce la controlul vamal a fost oprit, înainte să intre în ţară, un camion plin cu arme care se pare că erau destinate Israelului.

Întrebat, vineri, despre camionul cu arme oprit în Vama Albiţa, Nicuşor Dan a afirmat:

”El a fost găsit de vameşii români, adică… controlul a funcţionat. Înseamnă, din nou, că pe o micuţă zonă statul român funcţionează. Asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac. Mai departe, evident că o să fie o anchetă care va stabili… în relaţie cu partenerii noştri din Republica Moldova”.

DIICOT a anunţat, vineri, reţinerea cetăţeanului moldovean care a condus camionul cu arme oprit în Vama Albiţa.

El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Bărbatul de 37 de ani avea în camion 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone.

Anterior, procurorii din Republica Moldova au anunţat reţinerea a două persoane care ar face parte din aceeaşi grupare.

