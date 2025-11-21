Reacția lui Nicușor Dan, după oprirea camionului cu arme în Vama Albița: „Statul român funcţionează”

Stiri Politice
21-11-2025 | 12:48
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Inquam/ George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că, ”pe o micuţă zonă statul român funcţionează”, după ce la controlul vamal a fost oprit, înainte să intre în ţară, un camion plin cu arme care se pare că erau destinate Israelului.

autor
Claudia Alionescu

Întrebat, vineri, despre camionul cu arme oprit în Vama Albiţa, Nicuşor Dan a afirmat:

El a fost găsit de vameşii români, adică… controlul a funcţionat. Înseamnă, din nou, că pe o micuţă zonă statul român funcţionează. Asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac. Mai departe, evident că o să fie o anchetă care va stabili… în relaţie cu partenerii noştri din Republica Moldova”.

DIICOT a anunţat, vineri, reţinerea cetăţeanului moldovean care a condus camionul cu arme oprit în Vama Albiţa.

El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Citește și
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei

Bărbatul de 37 de ani avea în camion 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone.

Anterior, procurorii din Republica Moldova au anunţat reţinerea a două persoane care ar face parte din aceeaşi grupare.

Criză de locuri la un adăpost din Onești. Nu mulți oferă case patrupezilor. „Am nevoie de câine că am dușmani”

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, camion, arme, reactie, vama albita,

Dată publicare: 21-11-2025 12:48

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Citește și...
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei
Stiri actuale
Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România își exprimă profunda îngrijorare și indignare față de declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, legate de fondurile pentru finanțarea apărării și Ucrainei.

Politicienii în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Cine este în topul preferințelor | Sondaj INSCOP
Stiri Politice
Politicienii în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Cine este în topul preferințelor | Sondaj INSCOP

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate, potrivit unui sondaj INSCOP. 

Recomandări
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO
Stiri actuale
Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare.

Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel
Stiri actuale
Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 21 Noiembrie 2025

03:32:19

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28