Internet întrerupt la nivel național în Iran, pe fondul protestelor declanșate de criza economică

09-01-2026 | 07:10
Protest Iran
IMAGO

Iranul s-a confruntat joi cu o întrerupere a internetului la nivel naţional, potrivit grupului de monitorizare a internetului NetBlocks, în timp ce protestele împotriva dificultăţilor economice au continuat în toată ţara, relatează Reuters.

Vlad Dobrea

Nu au fost disponibile imediat informaţii suplimentare despre întreruperea internetului.

Martori din capitala Teheran şi din marile oraşe Mashhad şi Isfahan au declarat pentru Reuters că protestatarii s-au adunat din nou joi în stradă, scandând sloganuri împotriva conducătorilor clericali ai Republicii Islamice.

Reza Pahlavi, fiul exilat al defunctului şah al Iranului, răsturnat în timpul Revoluţiei Islamice din 1979, a făcut apel miercuri la noi proteste, într-o postare video pe X.

Postările de pe reţelele sociale, care nu au putut fi verificate în mod independent de Reuters, au arătat că demonstranţii au scandat sloganuri pro-Pahlavi în mai multe oraşe din Iran.

Cu toate acestea, mass-media de stat iraniană a afirmat că oraşele din întreaga ţară erau calme.

Protestele actuale, cel mai mare val de nemulţumiri din ultimii trei ani, au început luna trecută în Marele Bazar din Teheran, comercianţii condamnând căderea liberă a monedei naţionale, rialul.

De atunci, tulburările s-au răspândit la nivel naţional, pe fondul tensiunii crescânde din cauza lipsurilor economice cauzate de inflaţia galopantă, determinată de proasta gestionare şi de sancţiunile occidentale, precum şi de restricţiile asupra libertăţilor politice şi sociale.

Preşedintele Masoud Pezeshkian a avertizat furnizorii interni să nu acumuleze stocuri sau să supraevalueze preţul mărfurilor, a raportat joi presa de stat. „Oamenii nu ar trebui să simtă niciun fel de lipsuri în ceea ce priveşte aprovizionarea şi distribuţia bunurilor”, a spus el, solicitând guvernului său să asigure aprovizionarea adecvată cu bunuri şi monitorizarea preţurilor în toată ţara.

Teheranul rămâne sub presiune internaţională, preşedintele american Donald Trump ameninţând că va veni în ajutorul protestatarilor dacă forţele de securitate vor trage asupra lor, la şapte luni după ce forţele israeliene şi americane au bombardat instalaţiile nucleare iraniene.

SUA anexează Venezuela: ”Vom prelua tot petrolul pe care îl au”. Banii intră direct în conturile Statelor Unite

Ministerul de externe chinez a acuzat Statele Unite de încălcare serioasă a dreptului internațional, după ce a confiscat două petroliere legate de Venezuela.

 

