Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado şi spune că ar fi o „onoare” ca ea să-i acorde premiul Nobel

Stiri externe
09-01-2026 | 07:05
Donald Trump
Getty Images

Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că ar fi „o mare onoare” dacă ea i-ar înmâna Premiul Nobel pentru Pace.

autor
Ioana Andreescu

„Am înțeles că va veni la un moment dat săptămâna viitoare. Abia aștept să o salut”, a declarat președintele american într-un interviu acordat postului Fox News.

„Am auzit că vrea să facă asta. Ar fi o mare onoare”, i-a mai spus prezentatorului Sean Hannity, care tocmai îi reamintise că lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, se angajase să „împartă” și chiar să „îi înmâneze” prestigiosul premiu lui Donald Trump.

Critici la adresa opoziției venezuelene și a Comitetului Nobel

Președintele american, care joi a considerat din nou că organizarea de alegeri în Venezuela nu este de actualitate, a estimat, după capturarea lui Nicolás Maduro de către americani, că María Corina Machado nu era calificată pentru a prelua conducerea țării.

El a afirmat că aceasta „nu beneficia nici de sprijin, nici de respect în țara sa”.

Citește și
trump armata
Senatul SUA a adoptat moțiunea de limitare a puterilor de război ale lui Donald Trump. Unde nu ar mai avea voie să atace

În ciuda tuturor eforturilor de amabilitate ale opozantei venezuelene, Donald Trump nu a acceptat faptul că ea a fost aleasă în locul său pentru Premiul Nobel pentru Pace, distincție pe care o râvnește de mult timp.

Președintele american și-a exprimat din nou nemulțumirile joi, la Fox News, atacând în special Norvegia.

„Acolo se află comitetul (care acordă Premiul Nobel pentru Pace, n.r.). (…) Este foarte jenant pentru Norvegia, fie că au sau nu au ceva de-a face cu asta. Eu cred că da. Ei spun că nu. Dar când ai pus capăt la opt războaie, ar trebui să primești unul pentru fiecare”, a declarat Donald Trump, repetând o cifră considerată fantezistă de experții în relații internaționale.

BNR s-a „îmbogățit” în ultimul an. Valoarea rezervelor de aur a crescut cu aproape 50%

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, premiul Nobel, venezuela, pace,

Dată publicare: 09-01-2026 07:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Donald Trump, declarație arogantă: „Nu am nevoie de dreptul internațional”. „Singurul lucru” care îl poate opri
Stiri externe
Donald Trump, declarație arogantă: „Nu am nevoie de dreptul internațional”. „Singurul lucru” care îl poate opri

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat joi publicației New York Times că nu are „nevoie de dreptul internațional”, deoarece acționează în conformitate cu „propria sa moralitate”.

Senatul SUA a adoptat moțiunea de limitare a puterilor de război ale lui Donald Trump. Unde nu ar mai avea voie să atace
Stiri externe
Senatul SUA a adoptat moțiunea de limitare a puterilor de război ale lui Donald Trump. Unde nu ar mai avea voie să atace

Senatul american a adoptat joi o rezoluție cu caracter simbolic prin care îi solicită președintelui Donald Trump să nu inițieze noi acțiuni împotriva Venezuelei fără aprobarea prealabilă a Congresului.

Trump s-a „sucit”. Liderul de la Casa Albă l-a invitat pe preşedintele Columbiei la Washington, după ce l-a amenințat
Stiri externe
Trump s-a „sucit”. Liderul de la Casa Albă l-a invitat pe preşedintele Columbiei la Washington, după ce l-a amenințat

La câteva zile după ce a ameninţat Columbia cu acţiuni militare, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că se fac pregătiri pentru ca preşedintele ţării, Gustavo Petro, să viziteze Casa Albă.

Recomandări
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich
Stiri actuale
Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații.

Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii
Stiri actuale
Jumătate de țară, paralizată de viscol și nămeți. Drumuri închise, șoferi blocați și cursuri suspendate din cauza vremii

Jumătate de țară este sub un strat consistent de zăpadă. Mulți șoferi au rămas blocați în nămeți ori au derapat și s-au accidentat.

Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate
Stiri externe
Protestele au erupt în Teheran, la apelul prințului moștenitor aflat în exil. Internetul şi telefonia au fost tăiate

Locuitorii din capitala Iranului au strigat din casele lor și s-au adunat în stradă joi seara, după ce prințul moștenitor al țării, aflat în exil, a făcut un apel la o demonstrație în masă, au declarat martori oculari.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Ianuarie 2026

48:11

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59