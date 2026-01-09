Donald Trump se va întâlni cu Maria Corina Machado şi spune că ar fi o „onoare” ca ea să-i acorde premiul Nobel

Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că ar fi „o mare onoare” dacă ea i-ar înmâna Premiul Nobel pentru Pace.

„Am înțeles că va veni la un moment dat săptămâna viitoare. Abia aștept să o salut”, a declarat președintele american într-un interviu acordat postului Fox News.

„Am auzit că vrea să facă asta. Ar fi o mare onoare”, i-a mai spus prezentatorului Sean Hannity, care tocmai îi reamintise că lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, se angajase să „împartă” și chiar să „îi înmâneze” prestigiosul premiu lui Donald Trump.

Critici la adresa opoziției venezuelene și a Comitetului Nobel

Președintele american, care joi a considerat din nou că organizarea de alegeri în Venezuela nu este de actualitate, a estimat, după capturarea lui Nicolás Maduro de către americani, că María Corina Machado nu era calificată pentru a prelua conducerea țării.

El a afirmat că aceasta „nu beneficia nici de sprijin, nici de respect în țara sa”.

În ciuda tuturor eforturilor de amabilitate ale opozantei venezuelene, Donald Trump nu a acceptat faptul că ea a fost aleasă în locul său pentru Premiul Nobel pentru Pace, distincție pe care o râvnește de mult timp.

Președintele american și-a exprimat din nou nemulțumirile joi, la Fox News, atacând în special Norvegia.

„Acolo se află comitetul (care acordă Premiul Nobel pentru Pace, n.r.). (…) Este foarte jenant pentru Norvegia, fie că au sau nu au ceva de-a face cu asta. Eu cred că da. Ei spun că nu. Dar când ai pus capăt la opt războaie, ar trebui să primești unul pentru fiecare”, a declarat Donald Trump, repetând o cifră considerată fantezistă de experții în relații internaționale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













