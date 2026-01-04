Reacția lui Nicușor Dan după confirmarea decesului tânărului de 17 ani în Elveția: „Am sperat până în ultima clipă”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce a fost confirmat decesul unui tânăr român de 17 ani în incendiul produs în noaptea de Anul Nou, în Elveția.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X.

Polițiștii elvețieni au anunțat duminică dimineață că au identificat încă 16 persoane decedate în incendiul din barul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana, între care și un român.

Porivit MAE, este vorba despre tânărul dat dispărut de familie, în vârstă de 17 ani.

Oficial, 40 de persoane au decedat și 119 au suferit leziuni, inclusiv arsuri grave.

