Reacția lui Iohannis după ce unele partide au refuzat consultările pe tema referendumului

Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, că i se pare ciudat că unele partide au refuzat oferta de dialog privind referendumul pentru justiție.

Iohannis a precizat că are foarte multă deschidere pentru consultările cu partidele şi că i se pare ciudat refuzul venit din partea ALDE, dar și a liderului PSD, Liviu Dragnea.

„Este o consultare că foarte multă deschidere din partea mea. Consider că dacă am convocat un referendum care are ca temă principală justiţia, integritatea, lupta anticorupţie şi situaţia din justiţie acum se tot discută şi se tot discută şi din păcate multe chestiuni sunt foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiţie, atunci o discuţie se impune. Dar, sigur, sunt dispus, în marja acestor consultări, să discut şi alte teme cu care vin reprezentanţii partidelor”, a declarat preşedintele Iohannis, informează News.ro.

Președintele a adăugat că spera ca politicienii să se răzgândească.

„Faptul că unii nu vor să vină la discuţii cu preşedintele României mi se pare ciudat, nu oblig pe nimeni, e o ofertă. Să refuzi o ofertă la dialog parcă este cel puţin ciudat. Deci, în continuare, chiar dacă unii au spus că nu vin, dacă se răzgândesc, sunt bine-veniţi. Eu îmi doresc un dialog real cu partidele parlamentare”, a precizat preşedintele.

Şeful statului a invitat partidele parlamentare la consultări. Joi sunt programate PNL, USR, PMP, UDMR şi grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, iar vineri PSD şi ALDE.

Liviu Dragnea a anunţat că nu va merge la discuţii, dar că PSD va fi reprezentat de o delegaţie formată din 3 membri, care vor fi anunţaţi joi. ALDE a decis să nu participe la aceste consultări.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer