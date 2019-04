Dragnea: "Numai un nesimţit" poate să-mi reproşeze că nu vreau ca oamenii să vină la vot

Pro TV

Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa lui Klaus Iohannis, pe tema referendumului pentru justiție, el spunând că "numai un nesimţit" poate să îi reproşeze că nu vrea să vină oamenii la vot.

Liderul PSD susține că referendumul este "o păcăleală".

"Referendumul e o păcăleală, caută un prilej disperat să participe la campania pentru referendum. O să aibă o problemă cu USR şi cu Cioloş, că Cioloş a dat OUG pe Codul penal şi au spus că dacă vor veni la guvernare dau OUG care să modifice legile justiţiei. Eu nu ştiu cum o să voteze oamenii ăştia la referendum şi cum o să-l susţină. Astfel de iniţiative nu pot fi întreprinse în domeniul drepturilor şi libertăţilor", a spus Dragnea, luni seară, la un post de televiziune

El a afirmat că şeful statului "vrea un referendum ca să nu fie mut şi să-i sprijine pe ai lui, care or fi ăia".

"Temele în sine de la referendum nu sunt de respins, noi nu am fost niciodată împotriva luptei anticorupţie, PSD nu a fost niciodată împotriva instituţiilor statului. Noi am sprijinit legislativ, bugetar instituţiilor respective. Am alocat şi instanţelor, şi salariilor judecătorilor. Am o speranţă cu care sper să nu mor în braţe, ca magistraţii din România să devină independenţi şi să nu aibă niciun fel de teamă. Cu temele nu am o problemă. Dacă e constituţional sau nu, o să vedem", a mai afirmat Dragnea.

Liderul PSD a menţionat că trebuie văzut ce întrebări se vor pune la referendum, precizând că la consultări va merge o delegaţie a partidului, "poate îl ajută cu nişte întrebări".

"Ne deranjează cel mai mult că nu lasă oamenii să voteze în cunoştinţă de cauză pentru alegerile europarlamentare", a susţinut el.

De asemenea, Dragnea a spus că Iohannis e mai rău şi mai duşmănos decât Băsescu.

"N-am crezut că o să trăiesc să o spun pe asta. Băsescu avea momente de omenie, de dialog", a declarat el.

Liderul PSD a spus că "numai un nesimţit" poate să îi reproşeze că nu vrea ca oamenii să vină la vot.

"Am avut întâlnire cu toate organizaţiile şi le-am spus să le spună oamenilor să vină la vot. Numai nişte nesimţiţi pot spune că vreau altfel. Numai un nesimţit poate să îmi reproşeze mie aşa ceva, când eu am fost condamnat politic pentru că am vrut să aduc oamenii la vot (...) Să vină cât mai mulţi şi să decidă, dar în cunoştinţă de cauză", a afirmat el.

