De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

24-08-2025 | 08:22
Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean.

Teodora Suciu

Oficialii au discutat despre continuarea proiectelor comune din energie, infrastructură și punctele de trecere a frontierei.

Apoi, au participat la Festivalul „Tezaur Național”, unde au fost primiți cu pâine și sare. Bolojan a avut o întâlnire și cu președinta Maia Sandu.

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu premierul Dorin Recean în Vama Albița. Oficialii au discutat acolo despre reducerea timpului de așteptare în punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

Mai ales că se urmărește grăbirea implementării sistemului electronic de programare. Astfel, transportatorii ar urma să se înregistreze online pentru a stabili când ajung în vamă.

Discuțiile au continuat, apoi, la sediul Guvernului de la Chișinău.

Principalele subiecte au vizat proiectele de infrastructură, energia, schimburile comerciale și sprijinul acordat de țara noastră pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Ilie Bolojan, premierul României: „Vă asigur că vom construi în continuare noi punți care să ne apropie și mai mult, așa cum se cuvine între țări surori care împărtășesc o limbă, o istorie și valori comune. România va rămâne un susținător ferm al parcursului european al Moldovei”.

Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova: „Vă mulțumim, dle premier, că ne ajutați în procesul nostru de a deveni independenți energetic. Luăm din România peste 50 la sută din energia electrică la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconexiune vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Împreună cu România facem lucruri mari și avem planuri ambițioase în următoarea perioadă”.

O treime din exporturile Republicii Moldova ajung la noi, iar peste Prut există 1.600 de companii cu capital românesc, a menționat premierul Dorin Recean.

Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu moldovenii, pe care i-a îndemnat să voteze la alegerile parlamentare, de pe 28 septembrie.

Cei doi oficiali au participat și la Festivalul „Tezaur Național”, unde au fost întâmpinați cu pâine și sare.

Premierul României s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu, dar și cu șeful Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

Sursa: Pro TV

Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă în Republica Moldova în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit, la Chișinău, de omologul său, Dorin Recean.

