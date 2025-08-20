Guvernul vrea să interzică schema prin care bugetarii își salvau posturile când erau în pericol. Ce prevede proiectul

20-08-2025 | 19:14
Guvernul va interzice transferurile și detașările funcționarilor publici, metoda prin care până acum erau protejați unii angajați atunci când posturile lor erau în pericol.

Florentina Bălășoiu

Modificările apar într-un proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Potrivit documentului, vor fi blocate concursurile de angajare la stat până anul viitor, iar pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul.

Ministrul Muncii susține că proiectul își propune să creeze un sistem așezat fără fluctuații mari de personal.

Gândit de experți ai Ministerului Muncii și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, proiectul lansat în dezbatere publică va interzice detășările și transferurile funcționarilor publici din toate autoritățile și instituțiile publice: de la ministere, autorități locale, regii autonome, companii de stat sau autorități de reglementare.

Măsura, valabilă până la finalul anului următor, îi vizează pe toți bugetarii, însă ministrul Muncii susține că vor exista excepții. Pentru moment, noile reguli nu s-ar aplica pentru categoria înalților funcționari publici, cum sunt prefecții sau subprefecții, dar ar putea fi luați în calcul și angajații din sănătate sau educație.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Vor fi opinii diferite dintre sănătate, educație și mă refer la sisteme în care beneficiarii care au nevoie să apeleze la aceste sisteme sunt extrem de mulți și atunci, evident, că în obiectivul acestui act normativ nu este afectarea accesului la sănătate sau educație pentru cineva - ceea ce se încearcă este o stabilizare a sistemului , o oprire a acestei fluctuații de personal dintr-un minister în altul sau dintr-o agenție în alta, astfel încât în unele cazuri să se facă și reorganizări”.

Prin proiect, autoritățile își doresc și reducerea costurile cu salariile bugetarilor. De exemplu, în cazul transferurile de la o instituție la alta nu sunt mari diferențe salariale, dar pentru detașări lucrurile stau diferit, spun sindicaliștii.

Horațiu Raicu, secretarul general BNS: „O persoană dă un concurs ca funcționar public o perioadă se detașează la o cu totul și cu totul altă instituției impactul care este? Practic, el a blocat postul, postul de pe care pleacă, de pe care este detașat rămâne blocat, dar blochează și un alt post - pe postul pe care e detașat, astfel încât instituția care l-a preluat nu a organizat concurs sau artificial crește cheltuiala la instituție cu personalul”.

Dacă ordonanța va fi adoptată, șefii instituțiilor publice trebuie să decidă, în termen de 30 de zile, dacă angajații detașați își pot continua activitatea.

În paralel, vor fi blocate și concursurile de angajare la stat, dar va fi permisă continuarea celor începute deja.

Sunt anunțate schimbări și pentru bugetarii care pot ieși la pensie, dar își doresc să lucreze în continuare. Potrivit proiectului, este permisă munca la cerere până la vârsta de 70 de ani, însă oamenii trebuie să renunțe la pensie. În forma actuală, proiectul interzice cumulul pensie cu salariul la stat. Ordonanța de urgență rămâne pentru moment în dezbatere publică și vor urma discuții cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor.

