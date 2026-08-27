Un dosar prin care instanţa de judecată este chemată să dispună dacă aprobă sau nu acordul a fost înscris pe rolul Judecătoriei Ploieşti.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti a înregistrat pe rolul Judecătoriei Ploieşti un dosar care are ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi care îl vizează pe comisarul Laurenţiu Drăghici, şeful Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, anchetat pentru distrugerea neautorizată a unor documente ale instituţiei.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova are calitatea de parte vătămată în acest dosar.

Instanţa de judecată care trebuie să îşi dea acordul cu privire la pedeapsa pentru care inculpatul şi procurorii au căzut de acord a stabilit ca termen în acest dosar data de 23 septembrie.

Două incidente au avut loc, la începutul acestui an, la Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Ploieşti. Documente ale instituţiei au fost scoase din sediu şi incendiate pe un câmp.

La două săptămâni după descoperirea incidentului, un robinet de la reţeaua de alimentare cu apă a fost lăsat deschis în unul dintre birourile aceleiaşi instituţii, inundaţia distrugând noi documente. Ancheta deschisă după cele două incidente a relevat că ele au fost provocate chiar de şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti, Laurenţiu Drăghici. Comisarul a fost plasat sub control judiciar, având interdicţia de a-şi exercita funcţia.