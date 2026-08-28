De câteva zile este testată eficiența digului din piatră în aval de podul de la Cernavodă, care să direcționeze apa spre centrală.

Autoritățile se pregătesc și pentru cea mai neagră situație, în care nivelul Dunării ar atinge doar un metru.

Potrivit Apelor Române, acum debitul Dunării la intrare în țară măsoară 1.450 de metri cubi pe secundă. Se estimează că va ajunge până la 1 septembrie la 1.500. Centrala Nucleară este însă oprită și, ca să nu se mai întâmple asta după repornire, guvernul a pregătit măsuri fără precedent.

Cinci barje, amplasate în aval de pod

Pe 25 august, în aval de podul de la Cernavodă, au fost amplasate pe o lungime de 200 de metri, 5 barje încărcate complet. Astfel se urmărește devierea debitului apei spre Centrala Nucleară. Dacă datele arată o creștere a nivelului apei pe canalul Dunăre-Marea Neagră, atunci se va construi un dig permanent din piatră de 150 de metri.

Corespondent Știrile PRO TV: „Guvernul ia în calcul și conservarea apei în bazinul de stocare al centralei cu ajutorul unor pompe, amplasate pe barje sau platforme plutitoare, dar și a unui dig mobil gonflabil. Acesta va putea fi amplasat în cel mult 24 de ore în canalul Dunăre-Marea Neagră."

Planuri pentru scenariul în care Dunărea ajunge la un metru

Iar în cazul extrem în care nivelul Dunării ar ajunge în zona centralei la doar 1 metru adâncime, responsabilii iau în calcul completarea necesarului de apă din puțuri, bazine de demineralizare și chiar să fie adusă cu cisterne pe calea ferată sau pe șosea, cu mașinile pompierilor. Potrivit guvernului, calendarul de implementare și sursele de finanțare vor fi prezentate pe 13 septembrie.

Centrala nucleară de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din totalul energiei electrice produse din România. Aceasta a fost oprită complet joi, 13 august, după ce nivelul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie.