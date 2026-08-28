Conform unui comunicat remis vineri Agerpres, sumele aferente tichetului de energie au fost virate pentru 718.656 de beneficiari ai sprijinului acordat în baza OUG nr. 35/2025, destinat consumatorilor casnici aflaţi în situaţia de sărăcie energetică.

Până în prezent, în aplicaţia EPIDS au fost înregistrate 1.046.299 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie, dintre care 741.582 au fost declarate eligibile.

Cererea poate fi respinsă din mai multe motive

Totodată, 108.519 cereri au fost invalidate, dintre care aproximativ 7.000 sunt declarate lunar ca urmare a expirării actului de identitate. Restul au fost invalidate din cauza unor neconcordanţe între codul numeric personal (CNP) şi codul locului de consum (POD), generate fie de erori la introducerea datelor, fie de necorelări între CNP şi adresa declarată.

Alte 146.803 cereri au fost anulate de solicitanţi, din motive personale.

În cazul persoanelor cărora le expiră actul de identitate nu este necesară depunerea unei noi cereri după reînnoirea documentului.

„Odată actualizate datele în evidenţele autorităţilor, eligibilitatea este verificată lunar automat, iar sprijinul poate fi reluat conform prevederilor legale", se menţionează în comunicat.

Autorităţile verifică automat informaţiile

Validarea informaţiilor din cereri se realizează automat în aplicaţia EPIDS, prin interogarea bazelor de date ale Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI).

ANPIS precizează că sprijinul se acordă în continuare până la sfârşitul anului 2026 persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul modificării domiciliului sau a componenţei familiei este necesară depunerea unei noi solicitări.

„Sprijinul nu se acordă în numerar şi nu se virează în cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se realizează direct la oficiile poştale, pe baza facturii emise de furnizor", precizează sursa citată.