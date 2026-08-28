Încă din 2022, dronele și minele marine folosite în războiul ruso-ucrainean au pus în alertă Armata și autoritățile din România, potrivit bilanțului furnizat de MApN, care este actualizat zilnic. Mai grav este că, doar în primele opt luni ale anului 2026, numărul atacurilor în apropierea frontierei s-a dublat, iar începând din acest an Forțele Aeriene Române și aliații din NATO au reușit, în premieră, să doboare patru drone. Alte două drone marine, aflate în derivă sau eșuate pe țărmul românesc, au fost neutralizate. Datele vizează incidentele cu drone gestionate sau raportate de MApN. Bilanțul în timp real poate fi consultat AICI.

Astfel, din 2022 până în prezent, 130 de atacuri au avut loc în apropierea graniței României, dintre care 64 doar în 2026. Spre comparație, anul trecut au fost înregistrate 28 de atacuri.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, 84 de aeronave de luptă ale Forțelor Aeriene Române și ale aliaților NATO au fost ridicate în aer, dintre care 43 în acest an.

În ceea ce privește minele marine aflate în derivă în zona economică exclusivă (ZEE) sau eșuate pe țărm, au fost neutralizate nouă astfel de dispozitive.

În 2025, autoritățile au raportat 28 de atacuri, 21 de aeronave ridicate și nouă pătrunderi neautorizate, precum și 16 drone sau fragmente identificate, ridicate ori neutralizate. O mină marină a fost, de asemenea, neutralizată.

Pentru 2024 sunt consemnate 26 de atacuri, 12 aeronave ridicate și șapte pătrunderi neautorizate, în timp ce 14 drone sau fragmente au fost identificate, ridicate ori neutralizate. Tot o mină marină a fost neutralizată.

În 2023 au fost raportate 12 atacuri, două aeronave ridicate și două pătrunderi neautorizate. De asemenea, șase drone sau fragmente au fost identificate, ridicate ori neutralizate, iar o mină marină a fost neutralizată.

În 2022, primul an al invaziei, nu au fost raportate atacuri în apropierea frontierei, aeronave ridicate, pătrunderi neautorizate sau drone doborâte ori identificate. Au fost însă neutralizate patru mine marine.