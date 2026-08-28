”De ce România pierde bani din PNRR?”. Ce a răspuns Bolojan la întrebarea unor tineri de la Palatul Victoria

Răspunsul lui a fost .. simplu: ”pentru că nu ne-am respectat angajamentele”.

”În viață, este bine să fiți de încredere. Dacă spuneți că faceți ceva, să faceți. Este foarte important. Pierdem bani pentru că nu ne-am respectat angajamentele. Unul din cele mai importante ține de Legea salarizării. În al doilea rând, nu ne-am terminat investițiile la timp”, a răspuns prim-ministrul, potrivit unui comunicat de presă al Palatului Victoria.

Reforma instituțiilor publice, digitalizarea administrației, situația din sănătate și provocările din sectorul de educație au fost printre subiectele de interes ale stagiarilor din Programul de Internship al Guvernului în dialogul de vineri, 28 august, cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Care este cel mai dificil lucru atunci când guvernezi România

Tinerii au fost curioși să afle și care este cel mai dificil lucru atunci când guvernezi România.

„Pentru a face o bună guvernare, ai nevoie de majoritate parlamentară, trebuie să îți asumi riscuri și să ai știința să faci asta. Este greu să schimbi sisteme mari, de exemplu sistemul energetic, pentru că cei care au un interes, se opun schimbărilor. Să faci corecții într-un astfel de domeniu îți trebuie voința de a ține o strategie, de a nu ceda, o legislație puternică și oameni care să o aplice”, a răspuns premierul Bolojan.

”Gândirea de parohie” a unor oameni provoacă greutăți României în procesul de digitalizare

Digitalizarea și reforma, corelate creșterii performanței administrative, au fost, de asemenea, teme ale întrebărilor venite de la tinerii ”interni” de la Palatul Victoria.

Prim-ministrul a spus că sunt două probleme în modul în care s-a făcut digitalizarea. Pe de o parte, faptul că instituțiile nu au fost forțate să se digitalizeze descentralizat și să dezvolte sisteme compatibile între ele. Pe de altă parte, acest proces s-a lovit de „gândirea de parohie” a unor oameni din domeniu, care au dorit să mențină controlul asupra unor date pentru a-și păstra influența.

Premierul a dat exemplul reformei sistemului de eliberare a pașapoartelor, pe care a făcut-o la Oradea în mandatul de prefect.

„Reușesc în administrație cei care sunt perseverenți și duc proiectele până la capăt. Dacă sistemele funcționează și sunt interconectate, atunci serviciile sunt mai bune”, a afirmat șeful Executivului, sfătuindu-i pe tineri să aibă răbdare și să-și dorească să acumuleze informații și experiență.