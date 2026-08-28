Incidentul s-a petrecut în noiembrie anul trecut, la un restaurant specializat în preparate din carne și fructe de mare, din Ashford, Kent, potrivit Express.

Imaginile surprind momentul în care bărbatul traversează rapid parcarea alături de copil, apoi se urcă într-un Volkswagen Passat și pleacă în grabă.

A spus că mâncarea era rece și că a găsit un fir de păr

Poliția din Kent a deschis o anchetă și a reușit să-l identifice pe bărbat după ce a primit un pont anonim.

În fața autorităților, bărbatul a încercat să explice de ce familia a plecat fără să achite nota. El a susținut că mâncarea era rece și că în preparate fusese găsit un fir de păr.

Conducerea restaurantului au oferit însă o altă versiune. Reprezentanții localului au declarat că nu primiseră nicio reclamație din partea clienților și că mâncarea fusese consumată în întregime.

A recunoscut în cele din urmă fapta

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru incident. Inițial, la începutul acestui an, el a pledat nevinovat în fața Tribunalului Coroanei din Canterbury.

În august, însă, și-a schimbat declarația și a pledat vinovat. Instanța l-a condamnat la 12 luni de măsuri în folosul comunității și l-a obligat să achite o sumă totală de 1.996,82 de lire sterline (echivalentul a 2.330 de euro), de aproape opt ori valoarea notei inițiale.

În plus, până în octombrie, bărbatul trebuie să respecte un program strict de restricționare a deplasărilor, fiind obligat să rămână acasă între orele 18:00 și 03:00.