O femeie din Italia a avut un șoc atunci când s-a întors acasă și a găsit sufrageria prăbușită. Ce se ascundea sub podea

Un român a fost răpit și torturat în Spania, după dispariția unui transport de ...

După inundațiile catastrofale din Nepal, bilanțul victimelor a ajuns la 547 de ...

Pompierii și tehnicienii din cadrul Protecției Civile din Terni au ajuns rapid la fața locului. Zona a fost securizată, iar specialiștii au început verificările pentru a stabili cât de gravă este situația.

Proprietara apartamentului de la parter a alertat autoritățile după ce a observat că podeaua sufrageriei cedase și scosese la iveală o structură subterană.

Incidentul s-a produs joi, cu puțin înainte de ora 13:00, în centrul istoric al orașului Terni.

Și mai surprinzătoare a fost descoperirea făcută de echipele de intervenție: sub locuință s-ar afla un vechi adăpost antiaerian construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează FanPage.

„Prăbușirea nu a provocat victime, deoarece imobilul era nelocuit în acel moment”, au transmis pompierii din Terni.

După primele verificări, autoritățile au decis că imobilul nu mai poate fi locuit.

Măsura îi afectează pe locatarii a trei familii: proprietara apartamentului în care s-a produs prăbușirea, vecinii din locuința alăturată și familia care locuia la primul etaj.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Apartamentul în care s-a produs surparea era gol în momentul incidentului.

Descoperirea neașteptată de sub podea

Cea mai misterioasă parte a incidentului este structura ascunsă sub locuință. Primele inspecții au indicat că spațiul subteran ar putea fi un adăpost antiaerian construit în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit pompierilor, proprietarii apartamentelor nu știau că sub clădire se află o astfel de structură. Nici existența acesteia nu ar fi fost consemnată în documentele cunoscute.

Astfel, o prăbușire aparent obișnuită a podelei a scos la iveală o parte necunoscută din istoria clădirii.

O scurgere de apă, posibilă cauză a surpării

Deocamdată, nu se știe cu exactitate ce a dus la prăbușirea podelei. Una dintre ipotezele analizate de specialiști este o posibilă scurgere de apă.

În timp, apa ar fi putut eroda treptat solul aflat deasupra structurii subterane, slăbind terenul și provocând, în cele din urmă, cedarea podelei. Ipoteza urmează să fie verificată în cadrul unor noi investigații.

Clădirea va avea nevoie de verificări suplimentare pentru a se stabili dacă structura de rezistență a fost afectată și dacă imobilul mai poate fi considerat sigur.

Până la finalizarea evaluărilor, cele trei familii nu se pot întoarce în locuințele lor. Specialiștii vor trebui să stabilească atât cauza exactă a prăbușirii, cât și dacă imobilul poate fi consolidat și redat în folosință.