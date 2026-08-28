Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor

O femeie din Italia a avut un șoc atunci când s-a întors acasă și a găsit sufrageria prăbușită. Ce se ascundea sub podea

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Screenshot 2026 08 28 164322
Pompierii italieni

O femeie din Terni, Italia, a avut parte de o surpriză terifiantă când s-a întors acasă. O parte din podeaua sufrageriei se prăbușise, iar mobila ajunsese în spațiul de dedesubt, despre care proprietarii nu știau că există.

autor
Mihaela Ivăncică

Și mai surprinzătoare a fost descoperirea făcută de echipele de intervenție: sub locuință s-ar afla un vechi adăpost antiaerian construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează FanPage.

Incidentul s-a produs joi, cu puțin înainte de ora 13:00, în centrul istoric al orașului Terni.

Proprietara apartamentului de la parter a alertat autoritățile după ce a observat că podeaua sufrageriei cedase și scosese la iveală o structură subterană.

Trei familii au rămas fără locuință

Pompierii și tehnicienii din cadrul Protecției Civile din Terni au ajuns rapid la fața locului. Zona a fost securizată, iar specialiștii au început verificările pentru a stabili cât de gravă este situația.

Recomandări Video

„Prăbușirea nu a provocat victime, deoarece imobilul era nelocuit în acel moment”, au transmis pompierii din Terni.

După primele verificări, autoritățile au decis că imobilul nu mai poate fi locuit.

Măsura îi afectează pe locatarii a trei familii: proprietara apartamentului în care s-a produs prăbușirea, vecinii din locuința alăturată și familia care locuia la primul etaj.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Apartamentul în care s-a produs surparea era gol în momentul incidentului.

Descoperirea neașteptată de sub podea

Cea mai misterioasă parte a incidentului este structura ascunsă sub locuință. Primele inspecții au indicat că spațiul subteran ar putea fi un adăpost antiaerian construit în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit pompierilor, proprietarii apartamentelor nu știau că sub clădire se află o astfel de structură. Nici existența acesteia nu ar fi fost consemnată în documentele cunoscute.

Astfel, o prăbușire aparent obișnuită a podelei a scos la iveală o parte necunoscută din istoria clădirii.

O scurgere de apă, posibilă cauză a surpării

Deocamdată, nu se știe cu exactitate ce a dus la prăbușirea podelei. Una dintre ipotezele analizate de specialiști este o posibilă scurgere de apă.

În timp, apa ar fi putut eroda treptat solul aflat deasupra structurii subterane, slăbind terenul și provocând, în cele din urmă, cedarea podelei. Ipoteza urmează să fie verificată în cadrul unor noi investigații.

Clădirea va avea nevoie de verificări suplimentare pentru a se stabili dacă structura de rezistență a fost afectată și dacă imobilul mai poate fi considerat sigur.

Până la finalizarea evaluărilor, cele trei familii nu se pot întoarce în locuințele lor. Specialiștii vor trebui să stabilească atât cauza exactă a prăbușirii, cât și dacă imobilul poate fi consolidat și redat în folosință.

„Luna sângerie” a făcut spectacol pe cer. Eclipsa de Lună, vizibilă și în Europa

Sursa: fanpage.it

Etichete: italia, adăpost antiaerian,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO A fost gimnastă de performanță și a devenit pilot de avion! "În ultimul an am zburat aproximativ 300.000 de kilometri"
FOTO A fost gimnastă de performanță și a devenit pilot de avion! "În ultimul an am zburat aproximativ 300.000 de kilometri"
Citește și...
Stiri externe
Ucrainenii din Kiev au sărbătorit Crăciunul cu un concert organizat într-un adăpost antiaerian. „Sărbătorile au un gust amar”

Vladimir Putin susține că este gata să negocieze cu toate părțile implicate în conflictul din Ucraina, dar nimeni nu vrea să stea de vorbă cu Rusia, a adăugat președintele rus, într-un interviu pentru postul de stat de la Moscova.
Stiri externe
O violonistă a cântat oamenilor dintr-un adăpost antiaerian din Harkov, în timp ce rușii bombardau orașul VIDEO

Violinista și profesoara Vera Lytovchenko a schimbat teatrul cu un adăpost antiaerian și a cântat la vioară pentru oamenii din Harkov care fug de bombardamentele rusești.

 
Știri Actuale
Ținte aeriene detectate de radarele MApN. Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ

Ministerul Apărării anunţă o nouă stare de alertă, după ce sistemele radar au detectat, sâmbătă, ţinte aeriene în proximitatea localitǎţilor Chilia şi Ismail din Ucraina.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără funcție pe Dominic Fritz, fără să o trimită înapoi. Are și o explicație

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care i-a fost transmisă de către Parlamentul României, fără să o mai trimită înapoi, la reexaminare.

Știri Actuale
Minister: Ultimul element al podului peste Siret, gata de montare. Drumul Expres Brăila-Galaţi se deschide în acest an

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunță că se montează ultimul element al noului pod peste Siret de pe Drumul Expres Brăila-Galați (DEx6), care va fi cel mai complex după podul peste Dunăre de la Brăila.

Stiri externe
Au trecut două zile de la dezastru, dar coșmarul continuă în Nepal: aproape 1.400 de dispăruți

Cursa contracronometru în care sunt angajate echipele de salvatorii pentru a găsi supravieţuitori la două zile după inundaţiile devastatoare care au ucis peste 550 de persoane în Nepal şi China continuă vineri, sub ameninţarea unor noi viituri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2026

49:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2026

01:46:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău