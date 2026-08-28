Tudor Chirilă, atac foarte dur la adresa lui Nicușor Dan: ”O nouă probă de ticăloșie. Nu credeam că poate ajunge atât de jos”

Actorul și muzicianul este nemulțumit de reacția recentă a șefului statului, care i-a luat apărarea lui Pahonţu, afirmând că directorul SPP nu a participat la reprimarea manifestanţilor în timpul Revoluţiei din 1989 sau ulterior, așa cum a prezentat Recorder.

Tudor Chirilă spune că - prin aceste declarații - ”Nicușor Dan a dat o nouă probă de ticăloșie”, deoarece, în campania electorală, a promis reforma instituțiilor statului, iar Pahonțu conduce SPP de 21 de ani.

”Nicușor Dan a dat o nouă probă de ticăloșie. Nu credeam că poate ajunge atât de jos. Între promisiunile din campania electorală era reforma instituțiilor statului sau cel puțin pledoaria pentru reformă. Deci prima întrebare pe care trebuia să și-o pună era în legătură cu oportunitatea ca un om să conducă 21 de ani instituția SPP. Adică ți se pare normal ca într-un asemenea loc să ai șef de serviciu un individ timp de 21 de ani? Ce e asta, dictatura instituțiilor? Cât de democratic și transparent instituțional e ca un om să acumuleze informații pe care le poate folosi în fel și chip atâta timp? Așa că NORMAL era să îl demită pe Pahonțu ÎNAINTE de orice fel de discuție. Ca un vânt al schimbării. Dar a preferat liniștea mlaștinilor.

Apoi afli că omul a condus un pluton la baricada de la Intercontinental unde au fost omorâți 48 de oameni, iar alții au fost bătuți violent. Și în ciuda faptului că tu nu l-ai evaluat în niciun fel, ba da, pardon, cu "propriile simțuri", dai verdictul că omul e "curat". Nu pui la îndoială nicio secundă convingerea ta și trimiți ancheta jurnalistică în derizoriu. Îl speli de securism și îl faci profesionist. Tare” - spune Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă, despre Nicușor Dan: ”Apoi vine ticăloșia din comunicare”

O altă greșeală a președintelui Nicușor Dan, în opinia muzicianului, este cea de ”comunicare”, pentru că a susșinut că SPP nu e un serviciu secret, însă - spune Chirilă - ”are atribuții în domeniul securității naționale și are prin lege inclusiv atribuții de culegere, verificare și valorificare a informațiilor”. ”Să zici că SPP e serviciu de pază ca și cum ar fi o firmă de bodyguarzi”, mai spune el.

”Apoi vine ticăloșia din comunicare. Când este întrebat dacă după cazul Pahonțu ia în calcul schimbarea serviciilor secrete, el răspunde candid că "SPP nu e un serviciu secret". Reducționism ticălos pentru că da, SPP nu e un serviciu secret ca SRI sau SIE, dar are atribuții în domeniul securității naționale și are prin lege inclusiv atribuții de culegere, verificare și valorificare a informațiilor, desfășurate inclusiv acoperit, în scopul protecției demnitarilor. Prin lege, da?

Mai pe înțelesul oricui, SPP are acces la informații secrete și culege informații secrete despre demnitarii pe care îi protejează și despre contextele în care aceștia performează. Să zici că SPP e serviciu de pază ca și cum ar fi o firmă de bodyguarzi și nu o instituție care operează cu informații clasificate înseamnă să-ți iei de proști și interlocutorul și publicul.

Să nu fii dispus să iei în calcul nici măcar o secundă calitatea de ofițer al aparatului represiv ceaușist, să insiști că nu se poate demonstra participarea la represiune, deși nici tu nu poți demonstra contrariul (în timp ce documentele nu-ți dau dreptate), înseamnă că deja ești de partea greșită a istoriei și jignești memoria celor care au luptat și au murit pentru libertatea și democrația confiscată ulterior de securiști ca Pahonțu și compania.

Șase milioane de români au sperat la România onestă și primesc România funestă.

PS. Pentru clarificări poate președintele nostru citește legile au articolele de lege care fac din răspunsul lui o glumă proastă

Legea 51/1991 unde SPP intră în aceeași categorie instituțională largă cu SRI și SIE:

Art 8 (1) Activitatea de informații pentru realizarea securității naționale se execută de Serviciul Român de Informații, organul de stat specializat în materia informațiilor din interiorul țării, Serviciul de Informații Externe, organul de stat specializat în obținerea din străinătate a datelor referitoare la securitatea națională, și Serviciul de Protecție și Pază, organul de stat specializat în asigurarea protecției demnitarilor români și a demnitarilor străini pe timpul prezenței lor în România, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și reședințelor acestora.

Art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea 191/1998 spune că SPP: „organizează și desfășoară, deschis sau acoperit, activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor”

PS 2. Toți consilierii președintelui care girează prin prezență în continuare acest comportament sunt complici.”