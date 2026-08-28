Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC) din Dubai urmează să depășească aeroporturi precum King Fahd International Airport din Arabia Saudită și să devină cel mai mare aeroport din lume, potrivit The Sun.

Construcția aeroportului, în valoare de 25,9 miliarde de lire sterline, este în desfășurare, iar odată finalizat acesta va avea cinci piste și va putea gestiona 360 de zboruri pe oră, dintre care 200 de plecări și 160 de sosiri.

Potrivit Khaleej Times, proiectul nu a fost afectat de situația din Orientul Mijlociu. Într-un interviu, Paul Griffiths, CEO al Dubai Airports, a declarat că lucrările de construcție nu au încetinit din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În ultimele luni, Orientul Mijlociu s-a confruntat cu o escaladare a tensiunilor, pe fondul situației dintre SUA, Israel și Iran. Conflictul a afectat spațiul aerian, iar companii aeriene importante, precum British Airways și Lufthansa, au suspendat zboruri în Orientul Mijlociu.

Aeroportul Internațional Dubai a suferit, de asemenea, pagube minore în urma unui atac care a avut loc la începutul acestui an.

260 de milioane de pasageri și peste 400 de porți

Noul aeroport ar urma însă să aibă o capacitate de 150 de milioane de pasageri pe an în primul deceniu, înainte ca aceasta să crească, în cele din urmă, la 260 de milioane de pasageri.

Prin comparație, aeroportul Heathrow din Londra are o capacitate de 84 de milioane de pasageri pe an, deși aceasta ar urma să crească la 150 de milioane odată cu construirea celei de-a treia piste.

Aeroportul Internațional Al Maktoum va avea peste 400 de porți, care vor putea găzdui aeronave ultralargi de „nouă generație” produse de Airbus și Boeing.

Vor exista două terminale și un sistem subteran uriaș pentru bagaje, capabil să transporte 30.000 de bagaje pe oră.

În interiorul terminalelor, pasagerii vor găsi holuri uriașe și zone de tranzit în aer liber, precum și cascade și grădini interioare.

Trenuri subterane, inteligență artificială și roboți

Deoarece aeroportul va fi atât de mare, pasagerii se vor putea deplasa cu ajutorul unui „sistem subteran integrat și automatizat pentru transportul persoanelor”, care va include un tren cu mai multe linii.

În întregul aeroport vor exista, în total, 14 stații.

Tehnologia aeroportului va fi, de asemenea, ultramodernă, cu sisteme automatizate de transport, controale de securitate bazate pe inteligență artificială și roboți.

Roboții vor fi utilizați pentru diverse sarcini, inclusiv pentru manipularea bagajelor.

Titlul de cel mai mare aeroport din lume îi revine în prezent Aeroportului Internațional King Salman, care se află în construcție în Arabia Saudită.