În același timp, oficialul de la Transporturi declară că, până la sfârșitul anului, urmează să fie dat în trafic noul Drum Expres Brăila-Galați (DEx6), conform angajamentului constructorului, potrivit News.ro.

„Se montează ultimul element al noului pod care va uni provinciile României. Am revenit pe șantierul Drumului Expres Brăila-Galați (DEx6), pe malul moldovean al râului Siret, unde construim cel mai complex și spectaculos pod, după cel peste Dunăre de la Brăila – Galați/Tulcea”, arată, vineri, Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Scrioșteanu, în ultima săptămână, a avut loc montarea a încă unui element de tablier metalic la această structură (307 metri lungime) și a început procedura de montare a ultimului element - elementul central - de tablier metalic, care are o greutate de 147 tone.

O macara de 600 de tone va fi folosită pentru montarea elementului central

De asemenea, au demarat lucrările de asamblare a macaralei de mare tonaj, care ridică până la 600 tone și cu ajutorul căreia se va monta elementul central al podului.

Complexul de poduri și pasaje, inclusiv podul peste Siret, existente pe traseul Drumului Expres Brăila – Galați (DEx6) are o lungime totală de 1,8 kilometri.

„Constructorul (UMB) își menține angajamentul ca până la sfârșitul acestui an să dăm în trafic acest nou drum expres. Drumul expres va uni provinciile istorice Moldova și Muntenia, prin asigurarea unei legături rapide între Brăila și Galați, precum și conexiunea Galațiului cu Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, oferind totodată o alternativă pentru traficul greu de pe DN22B”, spune secretarul de stat.

Odată cu realizarea Drumului Expres Focșani – Brăila, această zonă va fi conectată direct la Autostrada Moldovei A7, formând un nou coridor rutier de mare viteză între Moldova, Brăila, Galați și traversarea Dunării.

Investiție de 449,4 milioane de lei în Drumul Expres Brăila – Galați

Valoarea investiției este de 449,4 milioane lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021 - 2027.

Drumul Expres Brăila – Galați are o lungime de 10,7 kilometri și va avea două benzi de circulație pe fiecare sens, trei poduri, două viaducte și un pasaj. Traseul pornește din drumul de legătură brăilean al podului peste Dunăre și se încheie la intersecția cu DN2B, în zona Movileni (Galați), precizează oficialul de la Transporturi.