"PSD invită parlamentarii să conlucreze pentru construirea unei majorităţi pentru cetăţeni, nu pentru politicieni! PSD face apel către toţi parlamentarii şi către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetăţenilor şi ale economiei naţionale. Datele statistice oficiale prezintă o realitate economică deosebit de gravă! Economia naţională este oficial în recesiune, avem cea mai ridicată inflaţie din Europa, sunt deja 10 luni de prăbuşire a consumului, iar şomajul şi datoria publică sunt într-o creştere accelerată. Acestea au fost motivele pentru care PSD a acţionat pentru schimbarea direcţiei de guvernare", se arată într-un comunicat de presă al PSD, citat de Agerpres.

Potrivit social-democraţilor, menţinerea unui Guvern demis, cu atribuţii limitate şi "incapabil să oprească declinul economic", afectează "grav" nivelul de trai al românilor.

”Avem cu toții datoria să denunțăm orgoliile politice”

"Avem cu toţii datoria să denunţăm orgoliile politice şi să ne gândim în primul rând la cei care ne-au dat votul de încredere. Avem datoria să construim o majoritate pentru cetăţeni, nu pentru politicieni. O majoritate realizată în jurul unor soluţii economice care să răspundă problemelor acute ale oamenilor şi care să fie integrate în programul unui Guvern cu puteri depline. Avem datoria ca săptămâna viitoare să prezentăm această majoritate preşedintelui României, pentru desemnarea unui premier care să-şi asume soluţiile de redresare economică. Refuzul dialogului politic şi invocarea unor condiţii disproporţionate, care adâncesc criza sau care zădărnicesc deliberat orice soluţie politică de compromis, afectează în mod direct interesele celor care ne-au votat, indiferent de opţiunile lor politice", a mai transmis PSD.