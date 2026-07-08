Liberalul acuză într-o postare de Facebook existența unui demers coordonat prin care PNL ar fi forțat să intre într-o coaliție cu PSD și să își schimbe conducerea împotriva voinței partidului.

Deputatul afirmă că, în opinia sa, deciziile Tribunalului Ilfov sunt nedrepte și fac parte dintr-o încercare de a subordona PNL. În acest context, îi acuză pe președintele Nicușor Dan, PSD și pe unii membri ai PNL pe care îi numește „trădători” că încearcă să preia controlul asupra partidului prin intermediul instanțelor.

„Dupa deciziile complet injuste ale Tribunalului Ilfov, noile postulate ale justiției Savonea-PSD, arată că PNL este sub un asalt fără precedent de către sistemul care dorește ca PNL să fie încolonat și subordonat. Nu se va reuși acest lucru. Se continuă ceea ce au început președintele Dan, PSD, trădătorii din PNL și încercarea de prelua ostil și cu forța justiției strâmbe conducerea celui mai vechi partid democratic din UE”, a scris Muraru.

El susține că toate hotărârile adoptate la Congresul Național al PNL din iunie rămân legitime și valide, deoarece au fost votate de peste 2.500 de delegați. El argumentează că voința exprimată de Congres, pe care îl consideră forul suprem al partidului, nu poate fi înlocuită de contestații formulate de un număr restrâns de membri.

În mesajul său, acesta insistă asupra ideii că, într-un partid democratic, suveranitatea aparține Congresului, iar conducerea și deciziile adoptate beneficiază de prezumția de legalitate până la o hotărâre definitivă a instanțelor. Din acest motiv, afirmă că PNL trebuie să își continue activitatea în baza deciziilor adoptate la Congres.

„Tentativele de blocare a funcționării partidului prin litigii succesive, prin acțiuni politice subversive, nu pot înlocui votul democratic al delegaților. Legitimitatea politică se construiește prin participare și vot, nu prin încercarea de a răsturna decizii colective prin conflicte judiciare. PNL își continuă activitatea în baza hotărârilor adoptate de Congres și de organele statutare. Partidul are obligația de a funcționa și de a-și respecta propriile reguli și deciziile adoptate în mod statutar. Respectul pentru democrația internă înseamnă respectul pentru majoritate! Cei care pierd un vot au dreptul să conteste prin căile prevăzute de lege, dar nu pot pretinde că voința majorității încetează să existe”, mai scrie liberalul.

Totodată, Muraru critică folosirea litigiilor în instanță pentru contestarea deciziilor interne ale partidului. El consideră că disputele judiciare și ceea ce numește „acțiuni politice subversive” nu pot înlocui votul majorității și că cei nemulțumiți de rezultatul unui vot au dreptul să conteste deciziile pe cale legală, însă nu pot anula voința majorității membrilor.

Deputatul susține și că PNL, în calitate de partid politic, beneficiază de autonomie internă garantată de Constituție și de lege. În opinia sa, instanțele trebuie să verifice doar respectarea procedurilor legale, fără a interveni în alegerea conducerii sau în deciziile politice ale formațiunii.

„Forța unui partid istoric nu stă în conflictele de moment, ci în capacitatea sa de a respecta regulile democratice, de a-și apăra instituțiile interne și de a pune interesul organizației deasupra intereselor individuale”, concluzionează Alexandru Muraru.