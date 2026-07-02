Vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan afirmă, joi seară, că se va discuta ”cu plăcere” despre statul de drept în Parlamentul European, chiar dacă solicitarea vine de la PSD, partidul condus în această perioadă de Sorin Grindeanu, premier pe vremea în care PSD, condus de Liviu Dragnea, emitea OUG 13.

"PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere. Despre PSD trebuie să spunem că, în timpul lui Liviu Dragnea, prezenta atacul la statul de drept ca pe o apărare a statului de drept, iar apărarea statului de drept ca pe un atac la statul de drept. Aşa au făcut atunci, aşa fac şi acum", a scris, joi seară, pe Facebook, vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan.

Acesta adaugă: "Sunt convins că toţi actorii, care atunci l-au apărat pe Liviu Dragnea şi abuzurile lui, vor apăra şi în această perioadă orice abuz".

"Au încercat ani de zile să ne explice că s-au schimbat. Vom vedea în următoarele luni că nu s-au schimbat deloc. Acesta este partidul condus astăzi de premierul OUG 13", a mai scris vicepreşedintele PNL.

OUG 13 dată de Guvernul Grindeanu a dus la cele mai ample proteste din istoria României

Reprezentantul PSD în Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a sesizat preşedintele şi coordonatorii Comisiei LIBE cu privire la atacurile PNL îndreptate împotriva sistemului judiciar din România, considerând că declaraţiile recente ale liberalilor ridică semne de întrebare din perspectiva respectării independenţei justiţiei, a separaţiei puterilor în stat şi a statului de drept, valori fundamentale ale Uniunii Europene.

PSD arată că presiunile publice asupra magistraţilor, contestarea legitimităţii instanţelor sau încercările de discreditare a justiţiei înainte de epuizarea procedurilor legale sunt incompatibile cu principiile independenţei justiţiei, separaţiei puterilor şi statului de drept.

OUG 13 a fost adoptată în noaptea de 31 ianuarie 2017 de către Guvernul Sorin Grindeanu şi avea rolul de a modifica Codul penal şi Codul de procedură penală din România. Actul normativ dezincrimina parţial abuzul în serviciu şi a instituit un prag valoric pentru prejudiciu, 200.000 de lei, sub care fapta nu mai era considerată infracţiune penală.

Adoptarea sa a dus la cele mai mari proteste de stradă, una dintre scandările perioadei, rămasă încă în mentalul colectiv, fiind "Noaptea, ca hoţii".

Protestele masive au determinat Guvernul să abroge integral ordonanţa câteva zile mai târziu, prin OUG 14/2017.