O treime (33,2%) dintre români îşi doresc alegeri anticipate ca fiind cea mai bună rezolvare a crizei politice din ultimele două luni, interesul pentru participare la vot fiind în creştere, 54,9% în luna iulie, faţă de 48% în aprilie, relevă barometrul de opinie Poll/Int, realizat de Agenţia de Rating Politic, dat miercuri publicităţii.

Alte variante agreate de intervievaţi sunt: refacerea coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR (11,4%), un Guvern tehnocrat (11,3%), Guvern PSD-AUR (6,8%), alternanţă la guvernare PSD/PNL-USR-UDMR (5,7%), Guvern minoritar PNL-USR, votat de AUR (4%), Guvern minoritar PSD votat de AUR (3,7%). Aproape un sfert (23,8%) au răspuns "Nu ştiu".

Mai mult de jumătate (56,1%) dintre respondenţi nu sunt de acord cu niciuna dintre propunerile vehiculate pentru funcţia de nou premier, 11,6% l-ar agrea pe Sorin Grindeanu, 8,7% pe Siegfried Mureşan, 2,6% pe Adrian Veştea, 1,6% pe Eugen Tomac, iar 19,7% nu ştiu.

Potrivit barometrului "După două luni de criză politică", în condiţiile organizării de alegeri parlamentare duminica viitoare, rata participării la vot, pe o scală de 1 ("deloc probabil") - 10 ("foarte probabil"), s-ar situa între 13% ("deloc probabil") şi 54,9% ("foarte probabil").

Fără a lua în calcul nehotărâţii, pe cei care nu ar vota sau pe cei care nu au răspuns, la eventualele alegeri parlamentare AUR ar fi votat de 36,4% dintre alegători, PNL - 22,4%, PSD - 17,9%, USR - 10,5%, UDMR - 4,9%, S.O.S. România - 2,9%, SENS - 1,9%, POT şi PMP câte 1,3%, REPER - 0,6%.

Conform cercetării, după două luni de criză politică, încrederea în premierul Ilie Bolojan, preşedinţii AUR şi USR, George Simion şi Dominic Fritz, a crescut, în timp ce încrederea în şeful statului, Nicuşor Dan, şi liderul PSD, Sorin Grindeanu, se menţin aproape constante.

Încrederea în Ilie Bolojan a crescut de la 21,8% la 29,5% de la începutul crizei

Încrederea în Ilie Bolojan a crescut de la 21,8% la 29,5%, în Dominic Fritz de la 13,4% la 20,1% şi în George Simion de la 31,3% la 35%, iar şeful statului, Nicuşor Dan, a stagnat la 24,2% şi Sorin Grindeanu a crescut cu 0,2% (de la 13,9% la 14,1%). George Simion este liderul politic cu cea mai mare încredere - 35%, acesta fiind urmat de Ilie Bolojan (29,5%), Nicuşor Dan (24,2%), Dominic Fritz (20,1%) şi Oana Gheorghiu (17,7%).

Intervievaţii consideră că principalul responsabil pentru criza politică prelungită din ultimele luni din România este PSD (21,7%), "toţi în mod egal" (21,4%), premierul Bolojan (15,7%), preşedintele Nicuşor Dan (14,8%), AUR (4,4%), PNL (2,7%), USR (1,5%), UDMR (0,6%), în timp ce 7,4% dintre respondenţi declară că nu au urmărit ştirile şi 9,7% au spus că nu ştiu.

Referitor la Nicuşor Dan, 33,7% spun că acesta nu ar fi avut un plan şi "doar a reacţionat la evenimente", 19% îl văd "mai degrabă neutru" şi susţin că a mediat între partide, 14,3% sunt de părere că şeful statului a fost "părtinitor" şi "a favorizat PSD", 14,2% că ar fi "favorizat" PNL şi pe Ilie Bolojan, iar 18,7% au răspuns că nu ştiu.

Sondajul a fost realizat de Agenţia de Rating Politic (ARP), în perioada 30 iunie - 3 iulie, telefonic şi online, pe un eşantion de 1.774 de persoane de peste 18 ani, eroarea statistică la nivel naţional fiind de 2,8%.