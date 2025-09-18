Un candidat la șefia PSD spune că „guvernarea era şi mai coerentă” dacă social-democrații nu intrau în coaliție

Senatorul PSD Corlăţean a declarat, joi, întrebat dacă ar scoate PSD de la guvernare, în cazul în care ar ajunge preşedintele partidului, că în primul rând, partidul ăsta n-ar fi trebuit să intre la guvernare, el adăugând că le-a spus colegilor, în partid, că nu trebuie să stea patru ani în opoziţie dar să îşi ia vreo şase-nouă luni sabatice, în care să se repună la punct în partid, să genereze o nouă echipă, o imagine, cu legitimitatea din Congres.

Titus Corlăţean a fost întrebat dacă scoate partidul de la guvernare, în cazul în care va ajunge preşedinte PSD.

Critici pentru cei care au „vândut iluzii”

„Păi, în primul rând, partidul ăsta n-ar fi trebuit atunci să intre la guvernare. (..) Oamenii ăştia au vândut iluzii membrilor de partid. Intrăm la guvernare, o să fie bine. Au vândut iluzii pentru că ei ştiau şi funcţii, bineînţeles, şi proiecte, şi bani, le-au vândut ca iluzie. Pentru că oamenii ştiau ce-i de sus, că va urma o perioadă complicată, dificilă, de restricţii, de austeritate, de tăieri. (..) Spuneau că intrăm noi la guvernare şi rezolvăm nu ştiu ce fel de probleme şi funcţii şi aşa mai departe. Nu. Eu le-am spus atunci în Comitetul Politic Naţional, oameni buni, haideţi, nu fiţi tentaţi de câştigurile astea pragmatice, pe termen scurt, iluzorii. Haideţi să preferăm un câştig mai profund, strategic, pentru partid şi pentru România, pe termen mediu şi lung. Şi le-am spus, nu trebuie să stăm patru ani în opoziţie. Haideţi să ne luăm, dacă nu un an sabatic, vreo şase-nouă luni sabatice, în care să ne repunem la punct în partid, să generăm o nouă echipă, o imagine, să dăm oxigen şi să revenim puternici, cu legitimitatea din Congres şi să intrăm la guvernare, după ce putem susţine o perioadă, din Parlament, că a mai funcţionat. Noi am intrat în UE şi în NATO cu un guvern PSD minoritar susţinut din Parlament de către UDMR şi parţial, în prima parte, de liberali. Şi poate că guvernare era şi mai coerentă cu trei partide asumate de dreapta, nu cu unul de centrul stânga, care are o anumită viziune, şi cu trei de dreapta”, a arătat Corlăţean la EuropaFM, potrivit News.ro.

Titus Corlăţean a precizat că, „dacă ai intrat la guvernare, nu prea mai ai cum să ieşi acum, pentru că în octombrie îţi mai vine o ultima evaluare pe nişte rating-uri de ţar şi nu o doreşte nimeni.”

„Dacă ai intrat la guvernare, măcar însă, schimbă calitatea guvernării. În interiorul coaliţiei, nu pe la televizoare”, a mai arătat el.

Despre organizarea Congresului PSD, Titus Corlăţean a spus: „Chestiunea cu Congresul, a anunţat că va fi în septembrie, trece septembrie şi văd o modalitate aşa de gestiune discretă, de amânare, de căutare de tot felul de soluţii. Nu mie trebuie să-mi fie adresată întrebarea. Singurul lucru pe care pot să-l spun este: cu fiecare unitate de timp care trece, continuăm să pierdem şi să ne facem tot mai mici”.

