PSD forțează menținerea plafonării pentru alimente. Social-democrații au depus un proiect la Senat

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunţat, luni, că social-democraţii au depus la Senat un amendament pentru prelungirea cu cel puţin trei luni a plafonării adaosului comercial la produsele de bază.

„Am depus un amendament chiar la Senat, fiind prima Cameră decizională. Dorim ca plafonarea adaosului comercial pentru cele 17 produse de bază să fie prelungită cu cel puţin trei luni. Am văzut cu toţii, inflaţia a crescut galopant. Factorul principal a fost mărirea TVA, a preţului la energie şi, nu în ultimul rând, şi a accizelor. Or, dacă mai vii şi cu această măsură să elimini plafonarea adaosului comercial, în mod categoric inflaţia va creşte. Un adaos comercial de maxim 20% pe care să-l practice marile magazine, chiar (...) e rezonabil”, a afirmat, luni, Zamfir, la Parlament.

El a precizat că va retrage amendamentul, dacă premierul Ilie Bolojan va renunţa 'la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial'.

„Dacă mâine, în coaliţie, se decide ca domnul prim-ministru să renunţe la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial, eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament. Nu forţăm nicio mână, pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicaţie bugetară. Aici nu discutăm despre a reduce cheltuieli sau a reduce personal, ci pur şi simplu este o măsură de protecţie a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici şi mijlocii, medii împotriva acestui val de scumpiri care ne va aştepta în această perioadă. Îmi doresc să existe în momentul ăsta înţelepciune la premierul Bolojan şi să înţeleagă că pur şi simplu această măsură este una de care populaţia chiar are nevoie”, a explicat Zamfir.

Senatorul PSD a amintit că după măsura plafonării adaosului comercial, inflaţia a scăzut.

„Când a fost introdusă această măsură, inflaţia era undeva aproape de două cifre. Inflaţia pe care am avut-o la sfârşitul guvernării trecute a fost de 4,7%. Aşadar, măsură plafonării, o spun şi rapoartele INS şi Banca Naţională şi Consiliul Concurenţei, plafonarea adaosului la aceste produse de bază a dus la scăderea inflaţiei. Acum, când vorbim despre o inflaţie galopantă, factorii majori care au influenţat-o au fost creşterea TVA şi creşterea preţurilor la energie electrică, care e undeva la peste 50%. E evident că inflaţia va creşte. Or, această măsură nu va face decât să mai tempereze creşterea inflaţiei, care va lovi crunt în persoane cu venituri mici şi medii”, a adăugat Zamfir.

Marius Budai: Tergiversarea deciziei, o „ferestră” pentru comercianți

Marius Budăi îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că tergiversează decizia privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente. El susține că amânarea riscă să lase o „fereastră” de la 1 octombrie, în care retailerii ar putea crește prețurile peste plafonul actual, profitând timp de cel puțin 30 de zile.

Budăi sugerează că întârzierea ar putea fi intenționată, pentru a crește profiturile comercianților și implicit veniturile la buget din impozite.

„Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan? Poate că miza e în altă parte. Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%. Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv. Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget... Ăsta e planul?”, a scris Marius Budăi.

Reacția PNL după anunțul PSD

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat, luni, că o decizie în privinţa plafonării adaosului comercial la unele produse alimentare va fi luată în şedinţa coaliţiei de marţi, fiind de părere că nu este "un concurs ce promovează amendamente care să susţină" acest lucru.

„Deocamdată PNL aşteaptă discuţiile din coaliţie care vor avea loc pe acest subiect chiar mâine. Se va lua o decizie şi cu acea decizie se va merge înainte. Nu cred că e un concurs care promovează amendamente care să susţină”, a răspuns Abrudean întrebat cum comentează faptul că social-democraţii au anunţat că au depus la Parlament un amendament potrivit căruia plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar fi prelungită încă trei luni.

El a adăugat că se aşteaptă rezultatul discuţiilor din coaliţie, menţionând că măsura a fost temporară.

„Vom vedea în discuţiile din coaliţie, că dacă sunt argumente suficiente în acest sens, nu cred că cineva nu şi-ar dori să prelungească o măsură de plafonare care ajută consumatorii. Dar, vă reamintesc, această măsură a fost o măsură temporară, care nu este o măsură benefică pentru piaţa din România, în general, intervenţia statului în piaţă nu e cea mai benefică. Luând în calcul toate argumentele, informaţiile, situaţia actuală, sigur că se va lua o decizie mâine, o vom vedea şi va fi comunicată în acest sens. Dar, repet, graba de a promova amendamente sau de a încerca să furăm startul în anumite situaţii nu cred că e benefică în general”, a afirmat Abrudean.

