Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

Stiri Politice
22-09-2025 | 07:31
parlament
Inquam Photos / Mălina Norocea

Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu e acuzată că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

autor
Adrian Popovici

Şedinţa Camerei Deputaţilor în care urmează să fie dezvătură moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este programară la ora 16.00.

Moţiunea este intitulată „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” şi a fost semnată de 60 de parlamentari AUR.

„Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creştere cu 54% a importurilor de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar balanţa comercială de electricitate a devenit negativă, ţara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (...) Presiunea asupra preţurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piaţa spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piată în prima jumătate a anului 2025 (...) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, arată AUR în textul moţiunii.

AUR: Diana Buzoianu blochează construcția hidrocentralelor

Potrivit AUR, „hidroenergia - coloană vertebrală tradiţională a Sistemului Energetic Naţional - rămâne cea mai stabilă şi curată sursă de energie a României, esenţială pentru echilibrarea rapidă a reţelei şi pentru limitarea volatilităţii preţurilor pe vârf de consum”.

Citește și
Padurea Baneasa
Ministrul Mediului: Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile

„Cu toate acestea, în locul unei politici coerente de finalizare a capacităţilor hidro începute, asistăm la blocarea administrativă a proiectelor strategice, dublată de mesaje publice care descurajează explicit componente-cheie ale mixului naţional”, arată AUR, citând o declaraţie a Dianei Buzoianu, potrivit căreia România ar putea înlocui „cele patru hidrocentrale începute în comunism” cu un parc fotovoltaic cu stocare de opt ori mai ieftin, realizabil chiar în acest an.

„Ministrul Mediului ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic naţional, serviciile de sistem pe care acestea le asigură, duratele de viaţă incomparabil mai mari şi rezilienţa lor la condiţii meteo extreme. A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile şi că pot fi înlocuite pur şi simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toţi specialiştii din domeniu şi să transmiţi un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcţiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naţionale”, se mai arată în textul moţiunii.

În plus, formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu alege să se poziţioneze de partea unor ONG-uri care au blocat în instanţă proiecte importante.

„Hidrocentralele în discuţie sunt deja finalizate în proporţie de peste 75%. Abandonarea lor la acest stadiu înseamnă aruncarea la gunoi a investiţiilor deja realizate, aşteptările populaţiei şi angajamentele asumate prin Programul de guvernare 2025-2028, Planul Naţional Integrat Energie-Schimbări Climatice 2021-2030 şi alte documente strategice”, arată AUR.

Obiectivele blocate/întârziate, cu impact direct asupra securităţii energetice sunt: AHE Jiu - sector Livezeni-Bumbeşti; AHE Olt (defileu) - sector Cornetu-Avrig; AHE Paşcani - râul Siret; AHE Rästoliţa; AHE Surduc-Siriu; AHE Siret - sector Cosmeşti-Movileni; Complexul hidrotehnic şi energetic Cerna-Motru-Tismana, etapa a II-a; AHE Olt - sector Izbiceni-Dunăre (CHE Islaz); АНЕ Сеerna-Belareca.

AUR acuză Ministerul Mediului că blochează aceste proiecte pentru că CAT (Comisia de Analiză Tehnică) nu este convocată la timp.

„În toate aceste cazuri, documentaţiile sunt în circuitul MMAP, dar lipsa convocării/închiderii etapelor CAT şi nepublicarea deciziilor generează întârzieri nejustificate. Este absolut necesară stabilirea unor termene ferme şi publicarea pe site-ul MMAP a tuturor actelor procedurale, în vederea deblocării acestor investiţii strategice. Moţiunea de faţă este, aşadar, un apel la raţiune şi responsabilitate: deblocarea hidroenergeticii româneşti nu este o opţiune ideologică, ci o necesitate strategică pentru preţuri suportabile, independenţă energetică şi stabilitate macroeconomică”, mai arată AUR.

Moţiunea urmează a fi votată miercuri.

Dominic Fritz: Moțiunea e un „atac abject” la Diana Buzoianu

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a catalogat moţiunea depusă împotriva ministrului Mediului ca fiind ridicolă, un „atac abject şi cinic asupra Dianei Buzoianu”.

„Chestiunea hidrocentralelor, doamna ministră Buzoianu urmăreşte sută la sută parcursul legal a lucrurilor, sunt unele proiecte care momentan sunt blocate în instanţă, altele care urmăresc parcursul normal al avizării cu toate analizele necesare. Şi nu am niciun dubiu că toate deciziile pe care le ia Diana Buzoianu sunt luate pentru a apăra interesul celor care trăiesc în România şi pentru a apara comorile naturale pe care suntem mândri să le avem în România”, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă Dominic Fritz.

Sursa: News.ro

Etichete: hidrocentrale, dominic fritz, motiune de cenzura, AUR Alianța pentru Unirea Românilor, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 22-09-2025 06:57

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Ministrul Mediului: Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile
Stiri actuale
Ministrul Mediului: Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată. Voi începe demersurile

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că Pădurea Băneasa trebuie să fie toată trecută ca arie naturală protejată, anunţând că va începe demersurile în acest sens.

Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei
Stiri actuale
Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a propus ca indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva să fie reduse la mai puţin de jumătate din valoarea de până acum.

Recomandări
Rusia cheltuie aproximativ 1% din PIB-ul Moldovei pentru dezinformare. Metodele folosite pentru a influența alegerile
Stiri externe
Rusia cheltuie aproximativ 1% din PIB-ul Moldovei pentru dezinformare. Metodele folosite pentru a influența alegerile

Mai sunt doar câteva zile până la cele mai importante alegeri din istoria Republicii Moldova, iar autoritățile de la Chișinău fac tot posibilul pentru a opri propaganda susținută de Rusia.

Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară
Stiri actuale
Reguli tot mai dure pentru șoferii din Capitală. Riscă amenzi de până la 2.000 de lei pe zi pentru parcarea neregulamentară

În Capitală a început să fie un chin să ai mașină. Se înăspresc dramatic regulile pentru șoferii, care parchează ilegal desi în oraș sunt foarte puține locuri de parcare.

Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii
Stiri externe
Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii

Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de checkin după atacul cibernetic major care a afectat sute de zboruri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Septembrie 2025

29:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28