Moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, dezbătută azi în Parlament. Acuzațiile aduse Dianei Buzoianu

Deputaţii dezbat moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Diana Buzoianu e acuzată că blochează proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Şedinţa Camerei Deputaţilor în care urmează să fie dezvătură moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este programară la ora 16.00.

Moţiunea este intitulată „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” şi a fost semnată de 60 de parlamentari AUR.

„Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creştere cu 54% a importurilor de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar balanţa comercială de electricitate a devenit negativă, ţara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (...) Presiunea asupra preţurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piaţa spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piată în prima jumătate a anului 2025 (...) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente”, arată AUR în textul moţiunii.

AUR: Diana Buzoianu blochează construcția hidrocentralelor

Potrivit AUR, „hidroenergia - coloană vertebrală tradiţională a Sistemului Energetic Naţional - rămâne cea mai stabilă şi curată sursă de energie a României, esenţială pentru echilibrarea rapidă a reţelei şi pentru limitarea volatilităţii preţurilor pe vârf de consum”.

„Cu toate acestea, în locul unei politici coerente de finalizare a capacităţilor hidro începute, asistăm la blocarea administrativă a proiectelor strategice, dublată de mesaje publice care descurajează explicit componente-cheie ale mixului naţional”, arată AUR, citând o declaraţie a Dianei Buzoianu, potrivit căreia România ar putea înlocui „cele patru hidrocentrale începute în comunism” cu un parc fotovoltaic cu stocare de opt ori mai ieftin, realizabil chiar în acest an.

„Ministrul Mediului ignoră în mod deliberat rolul hidrocentralelor în echilibrarea sistemului energetic naţional, serviciile de sistem pe care acestea le asigură, duratele de viaţă incomparabil mai mari şi rezilienţa lor la condiţii meteo extreme. A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile şi că pot fi înlocuite pur şi simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toţi specialiştii din domeniu şi să transmiţi un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcţiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naţionale”, se mai arată în textul moţiunii.

În plus, formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu alege să se poziţioneze de partea unor ONG-uri care au blocat în instanţă proiecte importante.

„Hidrocentralele în discuţie sunt deja finalizate în proporţie de peste 75%. Abandonarea lor la acest stadiu înseamnă aruncarea la gunoi a investiţiilor deja realizate, aşteptările populaţiei şi angajamentele asumate prin Programul de guvernare 2025-2028, Planul Naţional Integrat Energie-Schimbări Climatice 2021-2030 şi alte documente strategice”, arată AUR.

Obiectivele blocate/întârziate, cu impact direct asupra securităţii energetice sunt: AHE Jiu - sector Livezeni-Bumbeşti; AHE Olt (defileu) - sector Cornetu-Avrig; AHE Paşcani - râul Siret; AHE Rästoliţa; AHE Surduc-Siriu; AHE Siret - sector Cosmeşti-Movileni; Complexul hidrotehnic şi energetic Cerna-Motru-Tismana, etapa a II-a; AHE Olt - sector Izbiceni-Dunăre (CHE Islaz); АНЕ Сеerna-Belareca.

AUR acuză Ministerul Mediului că blochează aceste proiecte pentru că CAT (Comisia de Analiză Tehnică) nu este convocată la timp.

„În toate aceste cazuri, documentaţiile sunt în circuitul MMAP, dar lipsa convocării/închiderii etapelor CAT şi nepublicarea deciziilor generează întârzieri nejustificate. Este absolut necesară stabilirea unor termene ferme şi publicarea pe site-ul MMAP a tuturor actelor procedurale, în vederea deblocării acestor investiţii strategice. Moţiunea de faţă este, aşadar, un apel la raţiune şi responsabilitate: deblocarea hidroenergeticii româneşti nu este o opţiune ideologică, ci o necesitate strategică pentru preţuri suportabile, independenţă energetică şi stabilitate macroeconomică”, mai arată AUR.

Moţiunea urmează a fi votată miercuri.

Dominic Fritz: Moțiunea e un „atac abject” la Diana Buzoianu

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a catalogat moţiunea depusă împotriva ministrului Mediului ca fiind ridicolă, un „atac abject şi cinic asupra Dianei Buzoianu”.

„Chestiunea hidrocentralelor, doamna ministră Buzoianu urmăreşte sută la sută parcursul legal a lucrurilor, sunt unele proiecte care momentan sunt blocate în instanţă, altele care urmăresc parcursul normal al avizării cu toate analizele necesare. Şi nu am niciun dubiu că toate deciziile pe care le ia Diana Buzoianu sunt luate pentru a apăra interesul celor care trăiesc în România şi pentru a apara comorile naturale pe care suntem mândri să le avem în România”, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă Dominic Fritz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













