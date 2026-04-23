„România are nevoie de o coaliţie pro-europeană. Cooperarea veritabilă şi responsabilitatea - nu naraţiuni selective, extremism sau standarde duble politice - trebuie să ne ghideze viitorul european. Social-democraţi, fiţi alături de popor!”, a postat miercuri lidera grupului S&D în PE, Iratxe Garcia Perez, pe platforma X.

La rândul său, grupul S&D a postat un comunicat în care afirmă că, „în vremuri de incertitudine, claritatea şi onestitatea contează mai mult ca oricând” şi că „România este o ţară europeană puternică, construită pe alegerile democratice ale cetăţenilor săi”, iar „aceste alegeri trebuie să fie respectate, pe deplin şi fără interpretări selective”.

Grupul S&D atrage atenţia că „Partidul Social Democrat nu este un actor marginal în România. Este o forţă centrală a reprezentării democratice, cel mai mare partid din Parlamentul României şi continuă să reprezinte o parte semnificativă a societăţii româneşti în cadrul coaliţiei de guvernare. Această realitate a fost reafirmată recent pe plan intern, unde aproape 5.000 de aleşi, primari, lideri locali şi funcţionari şi-au exprimat poziţia faţă de guvern cu un sprijin de 98%. Acesta este un semnal puternic de coeziune şi responsabilitate din partea celor mai apropiaţi de cetăţeni”.

Socialiştii şi democraţii reiterează că, la nivel european, au „susţinut întotdeauna drumul României spre stabilitate, reforme şi convergenţă”, dar că „sprijinul trebuie să fie bazat pe adevăr, echilibru şi respect pentru toţi actorii democratici”.

Critici la adresa liderului PPE, Manfred Weber

„În recenta scrisoare trimisă de liderul PPE, Manfred Weber, am observat o lipsă de coerenţă politică, ignorând matematica parlamentară şi faptul că acest guvern nu este rezultatul unei singure forţe politice sau al unui singur politician, deci nu poate reprezenta doar punctele de vedere ale dreptei pro-austeritate. Progresul României a fost întotdeauna construit prin cooperare”, mai scrie grupul S&D în comunicatul său.

Liderul PPE, Manfred Weber, a afirmat miercuri că, „din nefericire, vedem că Partidul Social Democrat din România s-a îndepărtat de la angajamentele sale pro-europene. În prezent, se opune chiar măsurilor convenite în cadrul coaliţiei de guvernare: pentru a consolida economia României, în beneficiul cetăţenilor, punând totodată în pericol pachetul de reforme legislative necesar pentru atragerea fondurilor din PNRR. Privarea României de miliarde de euro din fonduri europene din motive populiste ar reprezenta o lovitură majoră pentru democraţia şi stabilitatea ţării”.

În comunicatul lor, socialiştii şi democraţii europeni subliniază că „există principii care trebuie să rămână nenegociabile”.

„În întreaga Europă, asistăm la o creştere a extremismului. În acest context, liderii politici au responsabilitatea de a acţiona cu claritate. Aceasta înseamnă respingerea fermă a oricărei forme de cooperare guvernamentală cu forţele extremiste şi asigurarea faptului că discursul public rămâne respectuos şi lipsit de limbaj inacceptabil, dezumanizare şi discriminare. Manfred Weber trebuie să fi uitat să întrebe PNL, partidul său membru al PPE, de ce nu respinge sprijinul extremei drepte pentru a rămâne la putere şi de ce a folosit un tropăit fascist bine cunoscut, numindu-i pe toţi social-democraţii şi pe votanţii lor 'şobolani', înainte de recentul referendum. Această atitudine a liderului PNL demonstrează o lipsă de bunăvoinţă în colaborarea cu PSD România şi prezintă similitudini cu discursul politic al extremei drepte”, afirmă ei.

Aceştia atrag atenţia că „tăcerea sau ambiguitatea pe aceste teme riscă să slăbească încrederea publică şi să submineze valorile democratice. România merită un climat politic bazat pe responsabilitate, dialog şi respect reciproc, în care reformele sunt continuate, dar şi explicate; în care stabilitatea economică merge mână în mână cu echitatea socială; şi în care valorile europene sunt susţinute în practică, nu doar în declaraţii”.

Socialiştii şi democraţii subliniază, de asemenea, că rămân angajaţi să sprijine România în această direcţie: „o ţară pro-europeană, democratică şi unită împotriva extremismului”.

Nu în ultimul rând, precizează membrii grupului S&D în PE, „susţinem cu tărie declaraţiile publice ale PSD România, prin care se angajează să sprijine pe deplin punerea în aplicare a tuturor angajamentelor asumate de ţară la nivel european şi internaţional, în ciuda contextului politic complicat” şi afirmă că „acest lucru arată mult mai multă responsabilitate decât a arătat actualul prim-ministru în ultimele săptămâni”.

„În cele din urmă, forţa Europei constă în integritatea şi echilibrul liderilor politici şi al democraţiilor sale”, conchide comunicatul S&D.