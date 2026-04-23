Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,92%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,90%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,85%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,50%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o apreciere de 0,09%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 1,02%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Fondul deschis de investitii BT Index Romania ETF BET-TR (+4,06%), Bittnet Systems (+3,57%) şi Premier Energy PLC (+2,27%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Condmag (-4,87%), Alumil Rom Industry (-1,95%) şi Fondul Proprietatea (-1,75%).