”Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, afirmă, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un clip video postat pe Facebook.

Acesta reaminteşte că ”o astfel de decizie ar atrage după sine creşterea costurilor de finanţare, o îngrijorare din partea instituţiilor financiare internaţionale, inclusiv a agenţiilor de rating”.

”A fost greu în discuţiile cu aceştia şi este greu să explicăm această decizie şi orice turbulenţă politică în România”, a mai declarat ministrul.

Miniştrii PSD ar urma să se retragă din Executiv, joi, conform deciziei luate în unanimitate miercuri de liderii partidului.

Plecarea lor ar urma să fie oficializată joi după-amiază.