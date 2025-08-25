PSD amenință cu ruperea coaliției de guvernare dacă PNL se aliază cu USR pentru Primăria Capitalei: ”Sunt şanse foarte mari”

Stiri Politice
25-08-2025 | 16:43
Sorin Grindeanu
PRO TV

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat nemulțumit, luni, de posibilitatea ca PNL și USR să susțină un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei.

autor
Cristian Matei

”L-am felicitat pe Daniel Băluţă că este pe locul întâi în sondaje”, a spus el, potrivit News.ro.

Întrebat dacă PSD este de acord cu alegeri în luna noiembrie, Grindeanu a răspuns: ”Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie?”.

”Eu îmi doresc ca această coaliţie să continue şi îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite nişte coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de Bucureşti, vorbim şi de alte autorităţi locale unde ar putea să se desfăşoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înţelepciune”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre scenariul unei înţelegeri PNL-USR la Capitală, preşedintele interimar al PSD a spus: ”Ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliţie, ceea ce, măcar să ştim cum stăm”.

Citește și
sectie de vot
Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse

Întrebat dacă s-ar rupe coaliţia, în acest caz, Grindeanu a spus: ”Sunt şanse foarte mari”.

Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe Bucureşti, având în acest moment un potenţial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă şi faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfăşoară aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzaţi…”, a spus el.

Despre faptul că PSD nu este de acord să respecte legea care prevede că alegerile au loc în 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a spus că nu în forma asta se pune problema.

”Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de preşedinţi de consilii judeţene, de primari, în unele localităţi s-a depăşit evident acest termen de 90 de zile. Sunt lucruri pe care guvernul, nu PSD-ul, nu PNL-ul le decide. O să vedem după-masă. (..) Guvernul nu e mai presus de lege, dar guvernul are în atribuţiuni să organizeze sau nu alegeri”, a explicat el.

Grindeanu a menţionat că ”în urmă cu vreun an a existat un candidat comun care, deşi a avut în spate o coaliţie PSD şi PNL, n-a reuşit - dincolo de înţelegerile din coaliţia de la acel timp - să întrunească încrederea bucureştenilor”.

”Putem să facem orice fel de înţelegeri în birouri, dar mutarea voturilor nu e chiar aşa simplă. Nu înseamnă că dacă se retrage Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu, în favoarea lui Daniel Băluţă care stă în acest moment cel mai bine, voturile vor merge automat acolo. Cum de asemenea nu înseamnă că dacă se retrage Daniel Băluţă şi îşi dă susţinerea pentru Ciprian Ciucu, PSD-ştii sau cei care îl votează pe Daniel îl vor vota încolonaţi. (..) Eu vreau să finalizez sondajul PSD-ului şi o să vedem”, a adăugat Grindeanu.

Sursa: News.ro

Etichete: USR, PSD, PNL, alegeri, primaria capitalei, sorin grindeanu,

Dată publicare: 25-08-2025 16:00

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Cine va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei în 2025. Mihai Tudose: ”Este și domnul Daniel Băluță o variantă”
Stiri Politice
Cine va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei în 2025. Mihai Tudose: ”Este și domnul Daniel Băluță o variantă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că a discutat ”tangenţial” cu premierul Ilie Bolojan despre Primăria Capitalei, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o duminică seară.

Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse
Stiri Politice
Cum ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei. Politicienii cu cele mai multe șanse

Un sondaj de opinie realizat de CURS arată că Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) se numără printre politicenii cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei.

Drulă vrea candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Spune că și Bolojan susține această variantă
Stiri Politice
Drulă vrea candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Spune că și Bolojan susține această variantă

Deputatul USR Cătălin Drulă afirmă că şi-ar dori o candidatură comună a USR, PNL şi a altor formaţiuni politice reformiste pentru Primăria Capitalei.

Reacția lui Ciprian Ciucu după ce a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: „Avem deja sondaje”
Stiri Politice
Reacția lui Ciprian Ciucu după ce a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: „Avem deja sondaje”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi că vrea ca Guvernul să-şi asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei şi după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general.

Recomandări
Noi proteste ale sindicaliștilor în fața Ministerului Educaţiei. Se strigă: „Demisia” / „Clasă aglomerată, şcoală sufocată”
Stiri Educatie
Noi proteste ale sindicaliștilor în fața Ministerului Educaţiei. Se strigă: „Demisia” / „Clasă aglomerată, şcoală sufocată”

Sindicaliştii din învăţământ protestează, luni, în fața sediului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern. Protestele au început la finalul lunii iulie.

Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan: Ucraina preţuieşte sprijinul şi livrările vitale ale României
Stiri externe
Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicușor Dan: Ucraina preţuieşte sprijinul şi livrările vitale ale României

Ucraina apreciază sincer sprijinul și livrările „vitale” de echipament defensiv din partea României, a transmis președintele Volodimir Zelenski pe platforma X.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 August 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12