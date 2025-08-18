Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, promite un pachet de relansare economică „fără eforturi bugetare”

Stiri Politice
18-08-2025 | 17:56
×
Codul embed a fost copiat

PSD are amendamente la proiectul de ordonanță de urgență care ar urma să sisteze anumite investiții prin PNRR și programul Anghel Saligny.

autor
Constantin Toma,  Laura Culiță

Sorin Grindeanu își dorește că proiectele care au un grad de execuție de sub 30% să treacă printr-un proces de selecție, nu să fie evaluate doar de ministrul Fondurilor Europene. În schimb, social-democrații anunță că vor propune un pachet de relansare economică.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „E necesară adoptarea unei asemenea ordonanțe, doar sunt lucruri de nuanță care pot fi îmbunătățite. Și vă dau un exemplu: o să am o investiție care în acest moment e la stadiul de 50%, ai o investiție mare, cu un grad mare de risc în a fi terminată până la jumătatea anului viitor, până în august și pot să am investiții până în 30% acum în grad de execuție, dar mici, la care în mod evident în două-trei luni poate să fie terminată. Și atunci de aia noi am cerut să fie evaluate proiect cu proiect. În același timp trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică. Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim și de un asemenea pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar”.

Într-un interviu acordat agenției Bloomberg, prim-ministrul Ilie Bolojan a specificat că proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii 3 ani. Astfel, atât autoritățile locale cât și constructori vor ști exact câți bani vor primi.

Declarația a fost făcută înaintea discuției de luni, dintre șeful Guvernului și primarii de municipii, pe tema celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Citește și
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”

Ilie Bolojan, prim-ministru: „Partea de corecții se va finaliza probabil spre sfârșitul acestui an. Ce este important este să creăm o planificare, un buget multianual în anii următori și asta este la ceea ce lucrăm, pentru aceste proiecte, atât din Anghel Saligny, cât și din celelalte bugete naționale. Va fi un program multianual care înseamnă bugete naționale pentru aceste programe. Fiecare autoritate, fiecare constructor va ști câți bani va primi în 2026, 2027 și 2028".

Sursa: Pro TV

Etichete: sorin grindeanu, masuri fiscale, ilie bolojan,

Dată publicare: 18-08-2025 17:43

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR, explicând că nu se va ajunge într-o astfel de situație în timpul mandatului său. Declarațiile vin după ce Geprge Simion s-a declarat deschis la o guvernare AUR-PSD.

Grindeanu: Măsurile pe administraţie şi fiscale necesită discuţii în plus. PSD nu va participa încă la discuțiile coaliției
Stiri Politice
Grindeanu: Măsurile pe administraţie şi fiscale necesită discuţii în plus. PSD nu va participa încă la discuțiile coaliției

În pachetul doi privind reducerea deficitului bugetar mai sunt două capitole care necesită discuții, cele referitoare la administrație și măsuri fiscale, a transmis președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice
Stiri Politice
Bolojan: Reforma pensiilor magistraţilor respectă normele europene și reduce cheltuielile publice

Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice. 

Recomandări
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM
Stiri Economice
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM

Conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”

Volodimir Zelenski se întâlnește, azi, cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii
Stiri actuale
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 August 2025

44:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12