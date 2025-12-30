Ce sunt „contractele de coabitare" introduse de guvernul polonez. „Acesta nu este un moment de triumf”

Stiri externe
30-12-2025 | 17:57
Donald Tusk
Getty Images

Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marți un proiect de lege care introduce "contracte de coabitare" pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora.

autor
Mihai Niculescu

Este o măsură de recunoaștere a uniunilor de același sex într-o țară majoritar catolică și una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Contextul reformei și obstacolele întâmpinate

Tusk, care a preluat guvernarea în 2023 cu promisiunea de a răsturna politicile ultraconservatoare criticate de Bruxelles, nu a reuşit să livreze reforme în ce privește dreptul la avort și drepturi pentru persoane LGBT.

Aceste reforme s-au lovit de rezistența partenerului de coaliție conservator, PSL, și de amenințările de veto a doi președinți succesivi, apropiați de partidul naționalist de dreapta Lege și Justiție (PiS), care a guvernat anterior.

„Mergem în parlament cu un proiect de conciliere pentru care credem că există o majoritate în camera inferioară și în cea superioară”, le-a declarat reporterilor Katarzyna Kotula, responsabila guvernamentală cu problemele de egalitate, după o ședință de guvern.

Citește și
Cuplu
Românii ar putea avea o alternativă legală la căsătorie. Cum se încheie un parteneriat civil

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege ar permite ca două persoane, indiferent de sexul lor, să semneze un „contract de coabitare” la un birou notarial. Contractul ar acoperi drepturi de locuință, pensie alimentară, acces la informații medicale și asigurare medicală, concediu de îngrijire, declarații fiscale comune și deduceri comune de taxe.

Textul nu legalizează însă căsătoriile între persoane de același sex, care rămân interzise.

Guvernul proeuropean Tusk speră că domeniul de aplicare limitat al proiectului îi va asigura aprobarea de către președintele conservator Karol Nawrocki.

Reacții diverse din partea asociațiilor LGBT

Asociații LGBT și-au exprimat frustrarea, dar au recunoscut că măsura ar putea fi singura cu șanse de a fi adoptată de parlament.

„Acesta nu este un moment de triumf. După doi ani de guvernare a lui Donald Tusk, coaliția de guvernământ a elaborat, în sfârșit, o propunere comună”, a transmis Campania împotriva Homofobiei, într-un comunicat emis după publicarea proiectului de lege.

„Acesta nu este proiectul pentru care luptăm de ani de zile. Este un răspuns slab la așteptări mari și singurul care, în situația actuală, poate oferi un sentiment de securitate”, au adăugat activiștii.

Sursa: Pro TV

Etichete: Polonia, contract, parteneriat civil,

Dată publicare: 30-12-2025 17:47

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
UE ne presează să găsim soluții pentru cuplurile de același sex. Ce fac în timpul acesta autoritățile române
Stiri Sociale
UE ne presează să găsim soluții pentru cuplurile de același sex. Ce fac în timpul acesta autoritățile române

În ciuda avertismentelor primite de la Uniunea Europeană, țara noastră nu face niciun pas pentru a găsi o soluție pentru cuplurile de același sex.

Românii ar putea avea o alternativă legală la căsătorie. Cum se încheie un parteneriat civil
Stiri actuale
Românii ar putea avea o alternativă legală la căsătorie. Cum se încheie un parteneriat civil

Parteneriatul civil ar putea deveni o alternativă legală la căsătorie, dacă Parlamentul va adopta proiectul legislativ în acest sens.

Spectacol marca Remus Cernea, la Parlament. Deputatul si-a cerut iubita intr-un parteneriat civil, la dezbaterea proiectului
Stiri Politice
Spectacol marca Remus Cernea, la Parlament. Deputatul si-a cerut iubita intr-un parteneriat civil, la dezbaterea proiectului

Cu sarutari patimase si imbratisandu-si iubita, deputatul Remus Cernea si-a promovat noul proiect de lege privind parteneriatul civil.

Remus Cernea cauta din nou o solutie pentru parteneriatul civil. Un senator PNL a incurcat xenofobia cu homofobia
Stiri Sociale
Remus Cernea cauta din nou o solutie pentru parteneriatul civil. Un senator PNL a incurcat xenofobia cu homofobia

Homosexualii, lesbienele, dar si cuplurile heterosexuale ar putea incheia, in viitor, un parteneriat civil, la notar. Cel putin, asta spera deputatul Remus Cernea

Preot gay, de 65 de ani, se iubeste cu un tanar model de numai 25
Stiri externe
Preot gay, de 65 de ani, se iubeste cu un tanar model de numai 25

Preotul Colin Coward, in varsta de 65 de ani, traieste o poveste de iubire cu un tanar model de 25 de ani, de origine nigeriana. Cei doi au decis sa-si oficializeze relatia printr-un parteneriat civil, o alternativa la casatorie, la sfarsitul acestui an.

Recomandări
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Decembrie 2025

01:00:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28