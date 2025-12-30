Ce sunt „contractele de coabitare" introduse de guvernul polonez. „Acesta nu este un moment de triumf”

Guvernul polonez condus de prim-ministrul Donald Tusk a aprobat marți un proiect de lege care introduce "contracte de coabitare" pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de sexul acestora.

Este o măsură de recunoaștere a uniunilor de același sex într-o țară majoritar catolică și una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Contextul reformei și obstacolele întâmpinate

Tusk, care a preluat guvernarea în 2023 cu promisiunea de a răsturna politicile ultraconservatoare criticate de Bruxelles, nu a reuşit să livreze reforme în ce privește dreptul la avort și drepturi pentru persoane LGBT.

Aceste reforme s-au lovit de rezistența partenerului de coaliție conservator, PSL, și de amenințările de veto a doi președinți succesivi, apropiați de partidul naționalist de dreapta Lege și Justiție (PiS), care a guvernat anterior.

„Mergem în parlament cu un proiect de conciliere pentru care credem că există o majoritate în camera inferioară și în cea superioară”, le-a declarat reporterilor Katarzyna Kotula, responsabila guvernamentală cu problemele de egalitate, după o ședință de guvern.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege ar permite ca două persoane, indiferent de sexul lor, să semneze un „contract de coabitare” la un birou notarial. Contractul ar acoperi drepturi de locuință, pensie alimentară, acces la informații medicale și asigurare medicală, concediu de îngrijire, declarații fiscale comune și deduceri comune de taxe.

Textul nu legalizează însă căsătoriile între persoane de același sex, care rămân interzise.

Guvernul proeuropean Tusk speră că domeniul de aplicare limitat al proiectului îi va asigura aprobarea de către președintele conservator Karol Nawrocki.

Reacții diverse din partea asociațiilor LGBT

Asociații LGBT și-au exprimat frustrarea, dar au recunoscut că măsura ar putea fi singura cu șanse de a fi adoptată de parlament.

„Acesta nu este un moment de triumf. După doi ani de guvernare a lui Donald Tusk, coaliția de guvernământ a elaborat, în sfârșit, o propunere comună”, a transmis Campania împotriva Homofobiei, într-un comunicat emis după publicarea proiectului de lege.

„Acesta nu este proiectul pentru care luptăm de ani de zile. Este un răspuns slab la așteptări mari și singurul care, în situația actuală, poate oferi un sentiment de securitate”, au adăugat activiștii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













