Noul marcaj care va apărea pe electrocasnice. Proiectul de lege transpune o directivă europeană

04-01-2026 | 19:41
Aparatele electrocasnice ar trebui să aibă un marcaj care să ne informeze dacă sunt ușor de reparat sau nu, potrivit unui proiect de lege depus la Senat.

Ana Tudoran

Astfel, clienții ar putea alege produse care să reziste mai mult și ar fi scutiți de cheltuieli inutile, iar cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice ar scădea.

Pentru mulți consumatori, defectarea unui aparat electrocasnic aduce o decizie dificilă: reparația sau înlocuirea produsului. Deși 77% preferă prima variantă, după cum arată un sondaj Eurobarometru, comportamentul real indică o tendință spre achiziționarea unui aparat nou.

Această alegere se reflectă direct în cantitatea de deșeuri electrice și electronice, vizibilă și la centrele de colectare.

Corespondent PROTV: „Tot ce vedeți aici, mașini de spălat ori gătit și frigidere, au fost aduse în ultima săptămână. Unele puteau fi reparate, dar e complicat, așa că soarta lor va fi alta: urmează să fie dezmembrate, iar materialele reciclate.”

Iulia Zaharcu, managerul unui centru de colectare DEE: „Majoritatea celor care predau televizoarele la centrul nostru spun că reparația este mult mai scumpă și atunci preferă să își cumpere un alt obiect decât să îl repare pe cel vechi.”

Proiectul de lege depus la Senat își propune să crească rata de reparare a produselor electrice și electronice până la 60%. Primul pas ar fi informarea cumpărătorilor. Astfel, aparatele ar trebui să poarte un marcaj care să arate dacă sunt ușor de reparat sau nu.

Indicele va fi afișat pe produs și la raft, lângă preț, sub forma unui scor de la 0 la 10, asociat unei culori: roșu arată că aparatul este greu de reparat, iar verdele închis indică o reparare ușoară.

Bogdan Tohăneanu, directorul unui magazin de produse electronice și electrocasnice: „De obicei clienții întreabă, doresc să afle cât de ușor se pot repara produsele, cât de prezent este service-ul producătorului în România, cât de ușor ajunge la service.”

Inițiativa legislativă vizează, în primă fază, doar anumite categorii de produse, printre care mașinile de spălat, frigiderele, televizoarele, aspiratoarele și centralele termice.

Consumator: „Am avut frigiderul, foarte bun, că de vreo 25 de ani, și încă mai era bun dar cum să vă zic, când băgam înăuntru îngheța mâncarea, dar în rest mergea perfect.”

Calculul acestui indice pentru reparaţii ia în considerare mai mulți factori tehnici și de service.

Proiectul urmează să fie aplicat după aprobarea în Parlament și promulgare. Măsura transpune o directivă europeană, pe care Franța și Belgia o aplică deja.

Dată publicare: 04-01-2026 18:04

