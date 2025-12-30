O nouă formă de concediu plătit pentru români, fără adecerință medicală. Proiectul a fost depus în Parlament

30-12-2025 | 19:40
Românii ar putea să-și ia concediu plătit pentru epuizare, fără adeverință medicală. Măsura este prevazută într-un nou proiect de lege depus în Parlament de ministrul Economiei.

autor
Robert Hoară

Angajatorii cu peste 50 de salariați ar putea fi obligați să aibă un plan de prevenire și combatere a epuizării profesionale. Noua lege ar deschide posibilitatea introducerii unui buget de zile de concediu, în firmele private și instituţiile de stat pentru refacere profesională, fără documente medicale, acolo unde există riscuri clare de epuizare.

Muncă susţinută, presiunea constantă și volumul uriaş de informații duc tot mai des la epuizare profesională, numită de specialişti - burnout, arată inițiatorii.

Irineu Darău, ministrul Economiei: Un buget de zile de concediu per angajat sau pentru un grup de angajați. De aici nu există limite pentru negocieri. De exemplu, într-o companie mare, dacă identifici că există riscuri obiective de epuizare profesională, poți să institui un astfel de buget. Munca intelectuală cu un volum foarte mare de informații care vin pe diverse canale este la cel mai mare nivel din istorie. Vedem cazuri de burnout și cazuri de depresie.”

Medic: „Am auzit de treaba asta în domeniul meu. Sunt medic veterinar și se întâmplă destul de des.”

bataus
Învățătoarea lovită de un elev, în Cluj-Napoca, a primit cinci zile de concediu medical. Și mama copilului a fost agresată

Salariați: „Presiune. Prea multă presiune. În mod normal ar trebui să rămână la conducere presiunea, dar din păcate coboară până jos.” (...)

„Ce? Ce sunt alea zile libere? Eu am lucrat și duminica! Hai să bagi cărămida că dacă nu, mâine nu mai ai ce să lucrezi.

„Mie mi-ar plăcea să am trei zile libere pe săptămână în loc de două, ar fi o treabă”.

„Pe cei de vârsta mea, eu am 22, îi văd să profite de treaba asta...

„Eh, lasă că avem 16 zile libere anul viitor. Mai faci un copil, mai faci niște cursuri, mai beneficiezi de trei săptămâni, mai beneficiezi de niște cursuri. Nu e rău. Avem și doi ani de maternitate. Suntem bine!

Specialiștii spun că burnout-ul nu este un fenomen nou, însă abia acum începe să fie recunoscut oficial. Deocamdată, nicio țară europeană nu are o lege care să prevadă explicit concediu pentru burnout, fără adeverință medicală. În Letonia, burnout-ul este recunoscut ca boală profesională, iar în Suedia și Belgia, angajații pot beneficia de concediu medical pentru epuizare psihică, diagnosticata de un specialist.

Ioana Szabo, analist al pieței muncii: Sunt absolut convinsă că burnout au simțit și părinții și bunicii noștri, doar că nu au știut să-i spună așa. Erau învățați că și când nu mai pot, mai pot puțin. Prima generație care a experimentat acest burnout au fost milenialii, iar mai ales după pandemie fenomenul s-a agravat.”

Proiectul de lege se află acum la Senat și va trebui votat și de Camera Deputaților pentru a intra în vigoare.

Sursa: Pro TV

Etichete: concediu, ministrul economiei, burnout, epuizare,

