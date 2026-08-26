În urma intrării în vigoare a noilor prevederi legislative privind integritatea şi incompatibilităţile, Consiliul Local Municipal Arad şi-a desfăşurat activitatea, la şedinţele ordinară şi extraordinară de miercuri, 26 august 2026, cu un număr de 21 de consilieri locali, faţă de 23. Consilierii locali Coralia-Adina Cotoraci şi Florin Mariş, ambii aleşi pe listele Partidului Naţional Liberal, au renunţat la mandatele de consilieri locali, optând pentru păstrarea locurilor de muncă”, anunţă Primăria Arad, relatează News.ro.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ, a declarat, la finalul şedinţelor CLM, că modificările legislative succesive şi lipsa de predictibilitate pot avea efecte asupra administraţiei publice locale.

„Aşa cum am anunţat, doi colegi şi-au prezentat demisiile, în contextul impredictibilităţii şi al neconcordanţelor existente în actul normativ care urma să producă efecte începând de astăzi, de la ora 00:00. Le mulţumesc doamnei Cotoraci şi domnului Mariş pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul Consiliului Local. Noi mergem mai departe. În aceste zile, în Parlament se discută modificarea legislaţiei în acest domeniu şi sperăm ca aceasta să ajungă cât mai repede la votul final, astfel încât să putem reveni la o situaţie de normalitate şi să asigurăm predictibilitatea necesară, cel puţin pentru perioada rămasă din actualul mandat”, a afirmat Bibarţ.

El consideră că ”a fost o adevărată bulversare la nivel naţional şi exista riscul ca, în special în consiliile locale cu un număr redus de membri, activitatea administraţiei să fie blocată”.

”Nu cred că este normal să ajungem în situaţia în care profesionişti, inclusiv medici, să fie nevoiţi să aleagă între profesia lor şi calitatea de consilier local. Până la urmă, ne dorim în administraţia locală oameni cât mai bine pregătiţi, oameni conectaţi la realităţile comunităţii pe care o reprezintă şi care pot contribui, prin experienţa lor profesională, la buna funcţionare a administraţiei. Nu este suficient să avem pur şi simplu oameni care ocupă un loc în consiliul local.”, este de părere primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.

Primăria Municipiului Arad va aplica prevederile legale în vigoare şi va continua demersurile administrative necesare pentru ocuparea mandatelor devenite vacante, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În urma celor două demisii, mandatele devenite libere în Consiliul Local al Municipiului Arad vor fi ocupate de Petru-Nistor Barb şi Ioan Găman, supleanţi pe listele electorale ale PNL.

Amendamentul care îi scapă pe aleșii locali de incompatibilitate, adoptat în comisiile Parlamentului

Amendamentul care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptat, miercuri, în comisiile juridică, de muncă și administrație ale Camerei Deputaților, care s-au întrunit de urgență.

UDMR a depus un amendament care abrogă de tot prevederile care-i pun în incompatibilitate pe consilierii locali și judeteni, care au și un loc de muncă la stat.

Modificarea a trecut de comisiile parlamentare cu voturile PSD, PNL și UDMR, în timp ce reprezentanții USR și AUR s-au abținut.

Astfel, proiectul legislativ urmează să fie votat în Camera Deputaților, care este prima cameră sesizată.

Incompatibilitatea a fost stabilită de legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, care a modificat art. 550 din Codul administrativ.

USR a cerut ANI să publice situația consilierilor locali și județeni aflați în incompatibilitate

Marți, 25 august, USR a cerut ANI să publice situația consilierilor locali și județeni, care, în urma intrării în vigoare a noilor prevederi privind incompatibilitățile, se află simultan într-o funcție aleasă și într-un raport de muncă cu o instituție publică, precum și apartenența politică a acestora.

Cseke Attila a contrazis USR: Nu există incompatibilitate între funcția de consilier local și cea de angajat contractual

Pe de altă parte, ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut marţi că nu există incompatibilitate între calitatea de consilier judeţean sau consilier local şi calitatea de personal contractual din administraţie.

El arătat că s-a propagat în mediul administrativ o informaţie incorectă.

Cseke Attila a anunţat că ministerul a întocmit un material de specialitate, care a fost validat şi de Agenţia Naţională de Integritate şi care spune explicit că nu suntem într-o situaţie de incompatibilitate, pentru că regimul incompatibilităţii consilierilor locali sau judeţeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire.