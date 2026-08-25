El arătâ că s-a propagat în mediul administrativ o informaţie incorectă.

Cseke Attila a anunţat că ministerul a întocmit un material de specialitate, care a fost validat şi de Agenţia Naţională de Integritate şi care spune explicit că nu suntem într-o situaţie de incompatibilitate, pentru că regimul incompatibilităţii consilierilor locali sau judeţeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire.

”Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier judeţean sau consilier local şi calitatea de personal contractuală din administraţie, introdusă în plus prin această nouă modificare a Codului administrativ, faţă de incompatibilităţile care existau până acum”, a declarat ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, la Antena 3.

El a precizat că s-a propagat în mediul administrativ o informaţie incorectă cu privire la o interpretare că ar exista o incompatibilitate totală între categoria de personal contractual din administraţie, din sfera publică şi calitatea de consilier local sau judeţean.

”În urma solicitărilor care au venit, am întocmit un material de specialitate pe partea de administraţie, care a fost validat şi de Agenţia Naţională de Integritate şi care spune explicit că nu suntem într-o situaţie de incompatibilitate, pentru că regimul incompatibilităţii consilierilor locali sau judeţeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire în acea informaţie incorectă care a circulat în mediul administrative, şi atunci, pentru a avea o corectă abordare şi unitară a problematicii, am trimis instituţiilor prefectului această adresă, prin care s-a interpretat în mod corect din punctul nostru de vedere cu această incompatibilitate”, a menţionat el.

Potrivit lui Cseke Attil, incompatibilităţile sunt reglementate prin lege specială.

Cseke Attila a mai spus că nici o instituţie a statului român fie că e minister, fie că e prefectură, nu a propagat niciun fel de astfel de informaţii că ar exista această incompatibilitate.

”Mesajul meu către autorităţile locale şi către profesioniştii din autorităţile locale este ca întotdeauna, înainte de a da mai departe o informaţie, să verifice şi să ceară un punct de vedere oficial al instituţiilor statului român. (..) În momentul în care am sesizat această provocare, am făcut acest material, care este un material întocmit de specialişti în administraţie”, a mai afirmat Cseke Attila.

USR a solicitat marţi Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) să publice de urgenţă situaţia consilierilor locali şi judeţeni care, în urma intrării în vigoare a noilor prevederi privind incompatibilităţile, se află simultan într-o funcţie aleasă şi într-un raport de muncă cu o instituţie publică, precum şi apartenenţa politică a acestora.

USR avertizează că mii de aleşi locali riscă să se afle astăzi într-o situaţie de incompatibilitate şi să fie supuşi unor sancţiuni administrative sau disciplinare.