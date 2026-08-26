Amendamentul care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptat în comisii cu voturile PSD, PNL și UDMR

Stiri Politice
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Agerpres camera deputtilor
Agerpres

Amendamentul care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptat, miercuri, în comisiile juridică, de muncă și administrație ale Camerei Deputaților, care s-au întrunit de urgență.

autor
Cristian Matei

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UDMR a depus un amendament care abrogă de tot prevederile care-i pun în incompatibilitate pe consilierii locali și judeteni, care au și un loc de muncă la stat. 

Modificarea a trecut de comisiile parlamentare cu voturile PSD, PNL și UDMR, în timp ce reprezentanții USR și AUR s-au abținut.

Astfel, proiectul legislativ urmează să fie votat în Camera Deputaților, care este prima cameră sesizată.

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Incompatibilitatea a fost stabilită de legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, care a modificat art. 550 din Codul administrativ.

USR a cerut ANI să publice situația consilierilor locali și județeni aflați în incompatibilitate

Marți, 25 august, USR a cerut ANI să publice situația consilierilor locali și județeni, care, în urma intrării în vigoare a noilor prevederi privind incompatibilitățile, se află simultan într-o funcție aleasă și într-un raport de muncă cu o instituție publică, precum și apartenența politică a acestora.

”Legea, intrată în vigoare pe 9 august, care produce deja efecte juridice, interzice consilierilor locali și județeni să fie, în același timp, angajați în primării, consilii județene, ministere, agenții, servicii publice sau alte instituții ale administrației publice. În consecință, mii de aleși locali riscă să se afle astăzi într-o situație de incompatibilitate și să fie supuși unor sancțiuni administrative sau disciplinare”, afirmă reprezentanții Uniunii.

”Aplicarea noilor prevederi a generat, în același timp, o controversă privind sancțiunea care trebuie aplicată. Deși regimul incompatibilităților poate conduce la pierderea mandatului alesului local, interpretarea exprimată azi de ANI este că, în această situație, consecințele ar trebui să privească raportul de muncă al persoanei, printr-o sancțiune disciplinară, și nu mandatul obținut prin vot”, mai arată sursa citată.

USR consideră această interpretare ”profund problematică”.

„Dacă textul legii introduce noi standarde de integritate pentru aleșii locali, atunci este evident că aceste standarde trebuie aplicate funcției alese. Nu poți sancționa un raport de muncă pentru o situație care nu ține de activitatea profesională a angajatului. Interpretarea contrară arată cât de aberant ajung să reacționeze instituțiile publice atunci când sunt atinse interesele PSD”, afirmă Cristian Seidler, potrivit unui comunicat de presă.

USR atrage atenția că reacțiile apărute în interiorul PSD după intrarea în vigoare a legii indică dimensiunea problemei și numărul mare de persoane care cumulează un mandat de ales local cu un loc de muncă în sistemul public.

”Modificările aduse Codului Administrativ prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici condusă de un reprezentant PSD ar fi necesitat o discuție serioasă, legată de principii, nu de cum sunt salvate mandatele a mii de aleși locali”, mai spun cei din USR.

„Panica din PSD pe acest subiect spune totul despre prioritatea lor: să păstreze cât mai mulți oameni dublu înșurubați – și ca aleși locali, și ca angajați la stat. În loc să avem o discuție serioasă despre o lege prost gândită și despre aplicarea ei coerentă, vedem din nou instituții care caută interpretări convenabile atunci când sunt puse în pericol funcțiile și accesul la bani publici ale clientelei de partid”, mai spune Cristian Seidler.

Cseke Attila a contrazis USR: Nu există incompatibilitate între funcția de consilier local și cea de angajat contractual

Pe de altă parte, ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut marţi că nu există incompatibilitate între calitatea de consilier judeţean sau consilier local şi calitatea de personal contractual din administraţie.

El arătat că s-a propagat în mediul administrativ o informaţie incorectă

Cseke Attila a anunţat că ministerul a întocmit un material de specialitate, care a fost validat şi de Agenţia Naţională de Integritate şi care spune explicit că nu suntem într-o situaţie de incompatibilitate, pentru că regimul incompatibilităţii consilierilor locali sau judeţeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire.

”Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier judeţean sau consilier local şi calitatea de personal contractuală din administraţie, introdusă în plus prin această nouă modificare a Codului administrativ, faţă de incompatibilităţile care existau până acum”, a declarat ministrul interimar.

Dragoș Pîslaru: Din cauza sindicatelor, riscăm să pierdem 770 de milioane de euro din PNRR prin opoziția la legea salarizării

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Parlament, consilier, amendamente,

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