Legea integrității a fost votată cu amendamentul Fritz. Senatorii au adoptat proiectul de care depind 770 de milioane de euro

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat într-o emisiune televizată, potrivit News.ro, că ”această lege trebuie votată, inclusiv dacă are în corpul ei acel amendament anormal care este legat de o persoană”, precizând că amendamentul respectiv poate fi corectat ulterior.

În proiectul de lege se află și controversatul „ amendament Fritz ”, care a fost declarat constituțional de judecătorii Curții Constituționale - dar care a fost reclamat de liderii celor mai mari grupuri politice pro-europene din Parlamentul European, Manfred Weber (președintele Partidului Popular European) și Valérie Hayer (președinta Renew Europe). Aceștia i-au trimis o scrisoare comună președintelui Comisiei Europene , Ursula von der Leyen, în care avertizează că aceste modificări legislative ”constituie un grav pas înapoi pentru statul de drept în România”.

Senatoare AUR: ”Vă arătăm încă o dată că nu avem parteneriat cu PNL sau USR”

Cristina Dumitrescu, senatoare AUR, a anunțat că parlamentarii din partidul pe care îl reprezintă susțin adoptarea noii legi a integrității, acuzând USR că ”face politică cu dublă măsură”, deoarece ”se plânge doar de penalii altora, iar integritatea celor de la ei din partid este, evident, opțională”.

”Domnule președinte, dragi colegi, integritatea nu trebuie să aibă culoare politică, pentru că legea trebuie să fie stăpânul tuturor. Domnia legii este mai bună decât domnia oricărui cetățean, așa cum foarte bine spunea Aristotel. Am văzut însă, în schimb, în votul pe amendamentele depuse de AUR la Camera Deputaților, acum la reexaminare, că totuși nu vreți o transparență totală. Prin urmare, averile concubinilor vor rămâne la secret. Însă să știți că românii vor observa acest lucru și veți plăti pentru el, electoral. Am văzut în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist anti-românesc USR, care se plânge doar de penalii altora, iar integritatea celor de la ei din partid este, evident, opțională.

La fel de dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac tot cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și RENEW o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro, în schimbul amendamentului Fritz. Vi se mai pare că se urmează interesul național? E simplu. Puneți în balanță un primar versus banii pentru români. AUR nu face politică cu dublă măsură. Vă arătăm încă o dată că nu avem parteneriat cu PNL sau USR, așa cum ați dezinformat în aceste zile, iar votul nostru este pentru români și pentru transparență”, a spus senatoarea AUR.

Senatorul liberal Daniel Fenechiu: ”PNL votează pentru”

Și senatorul Daniel Fenechiu a anunțat că liberalii votează pentru adoptarea legii integrității, chiar dacă este respinsă de colegii lor aliați din USR, ”pentru ca România să nu piardă cei 770 de milioane”.

Daniel Fenechiu, senator PNL: ”Și votul Partidului Național Liberal este tot pentru români și țara noastră. Și cred că fiecare parlamentar, fiecare senator aflat în sala asta trebuie să voteze pentru români și țara noastră. Așa că din punctul ăsta de vedere n-ar trebui să avem discuții pe tema asta. Noi am arătat pe parcursul dezbaterilor privind această lege că avem o problemă cu un articol, unde noi am spus că este un articol care retroactivează și care, în opinia noastră, este contra ordinii constituționale. A fost opinia noastră. Am susținut-o cât se poate de clar, n-am făcut-o nici pentru Fritz, nici împotriva lui Fritz. Nu ne interesează domnul Fritz, ne interesa un principiu de drept, pe care Curtea Constituțională l-a rezolvat într-o anumită modalitate. Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curții Constituționale, noi am învățat să respectăm deciziile instituțiilor de drept, motiv pentru care am luat act și respectăm decizia Curții Constituționale. Și da, votăm pentru români.

Vom vota această propunere legislativă, pentru ca România să nu piardă cei 770 de milioane, pentru că nu putem să susținem că vrem bine românilor, atâta vreme cât nu ne interesează și lucrurile care fac ca românii să trăiască mai bine. Vă mulțumesc, PNL votează pentru!”.

Senatorul Sorin Șipoș: ”USR votează împotriva unui precedent”

Cei mai vehemenți împotriva noii legi a integrității au fost, bineînțeles, cei din USR, care au susținut că ”cine votează pentru” adoptarea acestei legi ”nu salvează banii europeni, validează șantajul”.

Sorin Șipoș, senator USR: ”Discursul PSD-ului de azi nu e pentru legea integrității, e împotriva unui partid, e un discurs împotriva USR-ului și asta subliniază încă o dată că, de fapt, PSD-ul s-a folosit, așa cum s-a folosit, mereu, de legi împotriva statului de drept. La Camera Deputaților, PSD a încercat să introducă amendamentul acesta despre care vorbim și care este partea legii de astăzi, amendamentul Fritz, printr-o procedură frauduoasă. Un lucru extrem de grav. Atât de grav încât am depus o plângere penală pentru a stabili ce s-a întâmplat și cine este responsabil.

Dar ce votăm astăzi? Votăm că noua regulă în România este că o majoritate parlamentară poate interveni retroactiv asupra unui mandat câștigat prin vot. Votăm restrângerea retroactivă a dreptului de a fi ales. PSD a legat cu bună știință un amendament cu dedicație, introdus, așa cum spuneam, prin fals în acte publice în Camera Deputaților, de un jalon european ca să transforme fiecare vot într-un vot împotriva banilor. Cine votează pentru nu salvează banii europeni, validează șantajul. Și șantajul acesta se repetă. USR votează împotriva unui precedent. Precedentul, de data aceasta se numește Dominic Fritz. Mâine poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră. Decizia Curții Constituționale spune clar cine a viciat în trecut mandatul și îl poate pierde pe cel în curs, chiar dacă a fost deja sancționat. Parlamentari, primari, președinți, consilieri locali, toți sunt în pericol. Cine crede că se oprește la Timișoara, nu a citit istoria. Alegerea de azi nu este între bani și Fritz.

Ăsta este șantajul PSD. Alegerea de azi este pentru democrație sau împotriva democrație, pentru statul de drept sau împotriva statului de drept. Noi am pus soluția unei legi curate pe masă. Depinde acum de responsabilitate parlamentarilor dacă va vota o lege împotriva statului de drept, împotriva obținerii fondurilor europene sau va alege o cale curată, o lege care într-adevăr să servească.”

Liderul senatorilor PSD: ”Vă doresc drum bun și cale bătută, neomarxiștilor croasantiști”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a fost primul parlamentar care a luat cuvântul în plenul Senatului, la dezbaterile pe tema legii ANI. El a lansat un atac verbal la adresa celor din USR - principalii contestatari ai acestei legi - pe care i-a numit ... ”neomarxiști croasantiști”.

Daniel Zamfir: ”Stimați colegi. Dacă mai era nevoie de o probă a relei credințe a colegilor de la USR am avut-o ieri. Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiei europene, de acolo, să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România și că nu trebuie să ținem cont de deciziile Curții Constituționale, de deciziile Parlamentul României, doar pentru salvarea lui Fritz, cred că este un fapt fără precedent și o ingerință nepermisă în Parlamentul României.

Acest partid care s-a născut cinic pe cadavrele celor la Colectiv arată astăzi, încă o dată, dacă mai are nevoie, că nu interesul României primează. De când s-au înființat, de când s-au născut politic, au avut un singur obiectiv: să moară PSD. Au semănat în toată această perioadă numai ură, au lucrat ani de zile, au săpat groapa PSD-ului.

Dragi stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină. Doar dezbinarea și ura față de PSD a fost singura dumneavoastră politică. Vă doresc drum bun și cale bătută, neomarxiștilor croasantiști, în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme”.