"Este o formulă care nu poate ajuta ţara în niciun fel, pentru că este o formulă încropită cu oameni care nu cred că vor face faţă sau nu sunt la nivelul funcţiilor nominalizate. Sper să nu treacă", a afirmat Toma.
La începutul lunii iunie, primarul municipiului Buzău şi-a dat demisia din cele două funcţii de conducere pe care le ocupa în PSD, respectiv de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD, după ce o parte dintre consilierii locali din cadrul partidului au votat împotriva unor proiecte propuse de el. Acesta și-a motivat decizia prin faptul că, în ultimele ședințe ale Consiliului Local Municipal, o parte dintre consilierii PSD s-au opus unor proiecte promovate de administrația pe care o conduce.
Audierile miniştrilor propuşi în Cabinetul Veştea au încep, luni, în comisiile de specialitate. Potrivit programului anunţat de conducerea Parlamentului, audierile în comisii se vor desfăşura până la ora 21:00, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.
Executivul propus va avea 3 vicepremieri, dar și un ministru delegat pentru Transformare Digitală. Alina Gorghiu, căreia PNL îi cere să-şi depună demisia din partid până astăzi, la ora 12.00, este vicepremier fără portofoliu în Guvernul Veştea.
Lista Cabinetului Veștea este:
- Adrian Veştea - prim-ministru
- Marian Neacşu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)
- Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)
- Diana Morar - vicepremier (independent)
- Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)
- Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)
- Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)
- Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)
- Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)
- Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)
- Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)
- Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)
- Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)
- Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)
- Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)
- Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)
- Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)
- Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)
- Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)
- Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).