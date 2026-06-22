"Este o formulă care nu poate ajuta ţara în niciun fel, pentru că este o formulă încropită cu oameni care nu cred că vor face faţă sau nu sunt la nivelul funcţiilor nominalizate. Sper să nu treacă", a afirmat Toma.

La începutul lunii iunie, primarul municipiului Buzău şi-a dat demisia din cele două funcţii de conducere pe care le ocupa în PSD, respectiv de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD, după ce o parte dintre consilierii locali din cadrul partidului au votat împotriva unor proiecte propuse de el. Acesta și-a motivat decizia prin faptul că, în ultimele ședințe ale Consiliului Local Municipal, o parte dintre consilierii PSD s-au opus unor proiecte promovate de administrația pe care o conduce.

Audierile miniştrilor propuşi în Cabinetul Veştea au încep, luni, în comisiile de specialitate. Potrivit programului anunţat de conducerea Parlamentului, audierile în comisii se vor desfăşura până la ora 21:00, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.

Executivul propus va avea 3 vicepremieri, dar și un ministru delegat pentru Transformare Digitală. Alina Gorghiu, căreia PNL îi cere să-şi depună demisia din partid până astăzi, la ora 12.00, este vicepremier fără portofoliu în Guvernul Veştea.

Lista Cabinetului Veștea este: