În zonă, traficul rutier este blocat, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și ai Poliției Sibiu.

În autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a reușit să se autoevacueze, iar bărbatul de aproximativ 65 de ani a rămas încarcerat și era inconștient.

„Bărbatul a fost extras din mașină, iar în aceste momente se aplică manevre de resuscitare”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD.

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Potrivit polițiștilor, evenimentul s-a produs la ieșirea din localitatea Lazaret, după ce bucata de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut peste mașină.