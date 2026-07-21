"Visa Waiver este o prioritate în relaţia bilaterală. Aşa cum ştiţi, noi deja reuşisem în relaţia dintre Statele Unite ale Americii şi România să atingem pragul de sub 3% al numărului de refuzuri ale vizelor, un prag necesar pentru a putea să intrăm în programul Visa Waiver şi aici, din nou, trebuie să spun: e foarte important să asigur aceste aprecieri şi pentru mediul de afaceri, care a contribuit foarte mult în această direcţie. A fost un efort interinstituţional major", a declarat Oana Ţoiu, luni seară, la TVR Info.

Aceasta a precizat că situaţia este gestionată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne: "Din păcate, aşa cum ştiţi, înainte de alegerile prezidenţiale, înainte de alegerile parlamentare, odată cu schimbarea administraţiei, a existat o suspendare şi apoi o oprire a acestui proces (...) El este, în acest moment, la Ministerul Afacerilor Interne gestionat (...) Când o să avanseze mai departe depinde de discuţia politică, cu siguranţă, de coborârea ratei de refuzuri din nou la pragul respectiv, dar şi de administraţia preşedintelui Trump în ceea ce priveşte paradigma pe care aceştia o au faţă de călătorii, faţă de deschiderea graniţei".

Primul criteriu de rezolvat

Ministrul interimar de Externe a menţionat că primul criteriu pentru rezolvarea situaţiei este procentul de refuzuri ale cererilor de viză.

"Când am avut acordul pentru a intra în programul de Visa Waiver, am îndeplinit acest criteriu de 3%. Acum, pentru că desigur foarte mulţi au obţinut viza în perioada respectivă şi nu şi-au reînnoit-o, că nu a fost necesar, numărul de refuzuri este mai mare, dar lucrăm în paralel la acest palier deschis de informaţii privind trecerea la graniţă şi la palierul politic, astfel încât în momentul în care criteriul tehnic va putea fi îndeplinit din nou, să existe planul politic care să permită asta", a mai declarat Oana Ţoiu.

România a fost inclusă oficial în Programul Visa Waiver al SUA în ianuarie 2025.

În luna mai a aceluiaşi an, Departamentul de Securitate Naţională (DHS) al Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waiver, chiar dacă România a îndeplinit toate elementele pe care legea americană le stipulează, după ce, în martie, administraţia Trump a suspendat decizia de includere a României în programul Visa Waiver.

Iniţial, România trebuia să intre în luna martie în programul care permite călătoriile transatlantice fără obţinerea prealabilă a unei vize.