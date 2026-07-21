Utilizarea trotinetelor electrice de către copii "va fi de acum interzisă, în cadrul unui proiect de lege care va fi supus la vot marţi", a declarat adjunctul ministrului Transporturilor, Giorgos Kotsiras, pentru postul de televiziune Skai, scrie Agerpres.

Mai multe voci critice s-au făcut auzite în ultimele săptămâni în Grecia pentru a-i cere Guvernului de la Atena să acţioneze în această privinţă.

Giorgos Kotsiras a precizat că noua lege prevede, în special, interdicţia de utilizare a trotinetelor electrice pentru persoane cu vârste mai mici de 17 ani, o creştere a cuantumului amenzilor pentru conducere periculoasă şi o asigurare de accidente care va fi obligatorie.

"Pe baza datelor statistice, am constatat că, în rândul compatrioţilor noştri sub 17 ani, rata accidentelor este în creştere", a explicat oficialul elen.

Potrivit Federaţiei angajaţilor din spitalele din Grecia, aproximativ 400 de copii şi adolescenţi au fost răniţi în accidente în care au fost implicate trotinete electrice pe parcursul anului trecut, iar jumătate dintre ei au trebuit să fie spitalizaţi.