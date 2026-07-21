În jurul orei 20:00, tatăl băiatului a sunat disperat la 112 și a anunțat că fiul său este de negăsit în râul Bega, în dreptul localității Chizătău.

Bărbat: „Am venit să îl căutăm și noi. Nu l-o mai găsit pe băiat.”

Nu este încă clar dacă băiatul a intrat în apă să se răcorească sau a căzut accidental. Nu știa să înoate.

Bătrân: „O fost cu tată-su la pește. L-am auzit pe taică-su zbierând că nu-i băiatu. Zicea tată-su că o rămas telefonul, căștile, șlapii. Apa e foarte adâncă.”

Tânăr: „Din ce am înțeles de la băieții de la pescuit de mai dincolo, a fost aici, l-or văzut într-un pom cum se juca, după aia nu or mai văzut nimica.”

După mai bine de trei ore de căutări, în condiții de vizibilitate scăzută, scafandrii au găsit trupul victimei și l-au adus la mal.

Ion Cristian Ciulavu, locțiitor comandant Detașamentul de Pompieri Lugoj: „Victima a fost preluată în stare de inconștiență din apă. Din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare.”

Polițiștii au deschis un dosar penal.