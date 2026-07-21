„Sporul de 3-4 lei a ajuns la 9 lei, ca să ştiţi. Dar pentru cei ce lucrează în ture în timpul săptămânii, şi în ture de noapte, este un spor de 15%. Şi în zilele de weekend şi de sărbători legale este un spor de 30%. Iarăşi trebuie să vin cu completări. Deci am obosit cu aceste legi. În permanenţă trebuie să vină completări. Sporul de weekend şi de sărbători legale era 100%, de la 100% a ajuns 30%. Şi în clipa în care începem şi calculăm şi ne luăm după noile calcule, după noua grilă, după noul salariu, vedem că toată lumea pierde”, a declarat dr. Toni Popescu, luni seară, la un post TV, potrivit News.ro.

Medicul a explicat că reducerea veniturilor pentru gărzile de weekend ar putea descuraja medicii să mai accepte astfel de ture, deoarece timpul pierdut alături de familie și imposibilitatea de a pleca din oraș nu ar mai fi compensate financiar suficient.

„Nici nu vreau să mă gândesc. Eu vă spun că dacă aş mai fi făcut gărzi, nu aş mai vrea să fac un weekend. Momentan, colegii mei îşi mai completau veniturile în weekend. Eu vă spun că pentru doar 20% nu merită să faci gardă de weekend, să pleci de acasă, să nu poţi să pleci nicăieri. Pentru că o gardă de weekend înseamnă că nu poţi să părăseşti oraşul de vineri până duminică seara. Că e vineri spre sâmbătă, că este sâmbătă spre duminică, că este duminică spre luni, nu-ţi mai permiţi să pleci. Pentru că weekend-ul, uneori, ca să te odihneşti, îţi trebuie să pleci şi tu vineri, să te întorci duminică”, a completat dr. Toni Popescu.

Medicii ar putea evita gărzile din weekend

El a avertizat că mulți colegi ar putea renunța la gărzile de weekend în favoarea celor din timpul săptămânii, pentru a-și păstra timpul liber destinat familiei, în condițiile în care diferența financiară ar fi prea mică.

„Nu o să mai plece nimeni. Şi atunci, decât să nu poată să-şi ducă copiii undeva, la munte, la mare, la pădure, colegii mei o să spună, o să fac gărzi de timpul săptămânii, că diferenţa e atât de mică încât mai bine mă liniştesc în weekend. Şi am sfârşitul de săptămână pentru familie”, a precizat medicul.

PNL a anunţat, luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că proiectul Legii salarizării va fi depus miercuri în Parlament.

Proiectul de lege pentru care se intenţionează o sesiune extraordinară a Parlamentului este contestat de numeroase categorii de angajaţi.