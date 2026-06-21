DOCUMENT. Premierul desemnat Adrian Veştea a depus la Parlament lista cabinetului şi programul său de guvernare

De asemenea, programul său de guvernare poate fi citit aici:

Veștea: ”Am încredere că Parlamentul va stabili un calendar rapid”

"Am depus la Parlament Programul de Guvernare şi lista miniştrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine şi pentru a readuce ţara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate şi funcţionare normală a instituţiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură şi va stabili un calendar rapid pentru audierea miniştrilor şi votul de învestitură. România nu îşi mai permite să piardă timp", a scris Veştea pe Facebook.

El a spus că noul Guvern are cinci priorităţi imediate: -

stabilitate politică - revenirea la normalitate instituţională;

fonduri europene - accelerarea atragerii banilor din PNRR;

stabilitate economică - menţinerea încrederii partenerilor şi a ratingului de ţară;

investiţii - deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;

securitate naţională - accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Veştea a mai precizat că membrii independenţi ai Cabinetului au fost incluşi în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuţiilor purtate cu partidele care susţin acest Guvern.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul dezbaterii şi votării Guvernului Veştea.