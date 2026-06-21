DOCUMENT. Premierul desemnat Adrian Veştea a depus la Parlament lista cabinetului şi programul său de guvernare

Stiri Politice
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Adrian vestea inquam photos george calin 11
Inquam Photos / George Calin

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus, duminică seara, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare pe care le propune.

autor
Cristian Matei

Lista cu miniștrii Cabinetului Veștea:

*Adrian Veştea - prim-ministru

*Marian Neacşu - vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD)

*Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

* Diana Morar - vicepremier (independent)

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* Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

* Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

*Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

*Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

*Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

*Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

*Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

*Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

*Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

*Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

*Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

*Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

*Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

*Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

*Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

*Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD).

De asemenea, programul său de guvernare poate fi citit aici:

PROGRAM DE GUVERNARE Adrian Veștea, 2026-2028

Veștea: ”Am încredere că Parlamentul va stabili un calendar rapid”

"Am depus la Parlament Programul de Guvernare şi lista miniştrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine şi pentru a readuce ţara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate şi funcţionare normală a instituţiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură şi va stabili un calendar rapid pentru audierea miniştrilor şi votul de învestitură. România nu îşi mai permite să piardă timp", a scris Veştea pe Facebook.

El a spus că noul Guvern are cinci priorităţi imediate: -

  • stabilitate politică - revenirea la normalitate instituţională;
  • fonduri europene - accelerarea atragerii banilor din PNRR;
  • stabilitate economică - menţinerea încrederii partenerilor şi a ratingului de ţară;
  • investiţii - deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;
  • securitate naţională - accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Veştea a mai precizat că membrii independenţi ai Cabinetului au fost incluşi în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuţiilor purtate cu partidele care susţin acest Guvern.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se vor reuni pentru a stabili calendarul dezbaterii şi votării Guvernului Veştea. 

Nicușor Dan explică desemnarea lui Veștea: „Niciun partid nu a venit cu o majoritate. Poate scoate țara din criză”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: adrian vestea, guvern,

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