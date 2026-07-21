Potrivit unui comunicat al PNL, decizia vizează organizaţiile liberale din Ialomiţa, Galaţi, şi sectoarele 2, 3, 4 şi 5 din Bucureşti.

"Facem menţiunea că în cazul PNL Galaţi s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat. Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL şi au drept obiectiv îmbunătăţirea activităţii acestor organizaţii, precum şi o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia şi programele politice ale PNL. Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Naţional, în conformitate cu prevederile statutare", se arată în comunicat.

Totodată, în cadrul şedinţei de luni, Biroul Politic Naţional a validat propunerea privind componenţa Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP).

Din Consiliul Director al ISP urmează să facă parte preşedintele PNL, Ilie Bolojan, trei foşti preşedinţi ai partidului - Valeriu Stoica, Emil Boc şi Theodor Stolojan, precum şi Robert Sighiartău, Sebastian Burduja şi Dragoş Pîslaru, mai precizează sursa citată.

În 23 iunie, liberalii au anunţat că nu au fost prelungite mandatele de conducere pentru 12 filiale, între acestea fiind Argeş, condusă de Alina Gorghiu şi Ilfov, condusă de Hubert Thuma. În plus, liberalii anunţau că au demarat procedurile de excludere din partid a fostului premier desemnat Adrian Veştea şi a celor care l-au susţinut, dar acestea vor fi finalizate doar după ce noul Statut va fi înregistrat la Tribunal.

Lupta în instanţă nu s-a finalizat încă.