Ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG), au confirmat Forțele Navale. Există suspiciunea că explozia ar fi fost provocată de o mină marină, însă această informație nu este confirmată.

Sursele ȘtirileProTV susțin că nave ale ARSVOM au intervenit pentru salvarea echipajului și au adus la mal cele 14 persoane aflate la bord. Trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări și există pericol de explozie. Incendiul s-ar manifesta în zona pupa-castel, iar toate navele din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine.

Potrivit surselor, autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare.