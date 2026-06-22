El spune că preşedintele Nicuşor Dan şi PSD se află în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului, iar singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze Cabinetul Veştea.

Duminică, Peiu a declarat din nou că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veșea. El a subliniat că nu a avut discuţii cu premierul desemnat. Totodată, el a exclus şi posibilitatea ca deputatul AUR Murad Mohammad şi parlamentari ai formaţiunii apropiaţi de acesta să susţină Guvernul Veştea.

''Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?'', a scris el, luni, pe Facebook.

Premierul desemnat Adrian Veştea a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului şi programul de guvernare. Din noul Cabinet ar urma să facă parte nouă miniştri PSD, cinci miniştri PNL - aripa Veştea şi patru independenţi.

Cum ar putea obține PSD voturile necesare

Surse din PSD, dar și din tabăra lui Adrian Veștea, susțin că au fost strânse voturile necesare pentru învestirea Guvernului în Parlament, respectiv cel puțin 233 de voturi. Astăzi urmează audierile miniștrilor, programate să înceapă în jurul prânzului, iar dacă procedura decurge fără probleme, votul de învestitură ar putea avea loc ulterior.

Rămâne însă întrebarea de unde provin aceste voturi. Potrivit informațiilor obținute, o parte ar putea veni de la parlamentari AUR. Surse politice afirmă pentru ȘtirileProTV că nu ar fi vorba despre un vot în bloc al formațiunii conduse de George Simion, ci despre sprijin punctual, în funcție de necesarul pentru trecerea Guvernului prin Parlament.

Lista Cabinetului este: