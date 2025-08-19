Prim-vicepreşedinte AUR: ”Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. Este nevoie de alegeri anticipate”

19-08-2025 | 16:09
Marius Lulea
Inquam Photos / Codrin Unici

Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, susține că singura soluţie pentru formarea unei majorităţi parlamentare este "revenirea la cetăţean", prin alegeri anticipate.

Cristian Matei

El a subliniat că pentru AUR nu este relevant cine conduce Partidul Social Democrat, iar actuala majoritate nu este legitimată, pentru că "românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva".

"Noi considerăm că aceste partide care formează actuala coaliţie sunt incapabile, nu au profesioniştii necesari, dacă îi aveau, guvernau bine ţara. Pentru a putea asigura o viitoare majoritate parlamentară, alta decât cea din momentul de faţă, poziţia noastră este cea pe care am exprimat-o în spaţiul public, că nu ne putem asuma decât să facem reformele necesare pe care ei le doresc. Întrebaţi PSD dacă vrea reforma administrativă. (...) Nu vor exista în aceste partide suficienţi parlamentari care să-şi asume aceste reforme, Dacă nu le dictează stăpânii, cei care îi creditează, şi probabil că acolo se va ajunge, să facă aceste reforme, ei nu le vor face", a susţinut Lulea într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Totodată, el a transmis că AUR este deschis colaborării pentru implementarea reformelor esenţiale, precum cea administrativă, în cazul în care vor exista parlamentari sau partide care îşi asumă reformele statului.

"Nu contează că le facem noi, că le fac ei, că suntem într-un guvern minoritar. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie. În momentul de faţă noi nu vedem altă soluţie decât alegeri anticipate şi să decidă românii în urma unor alegeri anticipate. Există această majoritate care nu a fost votată de români (...) Români au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. (...) Este nevoie de alegeri anticipate, ca să decidă cetăţenii. Nu putem noi decide", a transmis liderul AUR, care a amintit că şi în Italia şi Germania au avut loc astfel de alegeri.

Sursa: Agerpres

