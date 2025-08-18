Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR, explicând că nu se va ajunge într-o astfel de situație în timpul mandatului său. Declarațiile vin după ce Geprge Simion s-a declarat deschis la o guvernare AUR-PSD.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă în momentul de faţă poate spune că PSD nu va face coaliţie sau o alianţă cu AUR.

„În mandatul meu, da”, a spus Grindeanu, la sediul central al PSD, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a adăugat că PSD este un partid serios, care a decis în urmă cu două luni să intre în actuala coaliţie de guvernare.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliţie şi decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Noi suntem un partid serios, nu facem decizii din acestea pe picior şi nu e cazul de aşa ceva”, a conchis el.

Recent, liderul AUR, George Simion a declarat că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

Sorin Grindeanu a devenit preșddinte interimar al PSD odată cu demisia lui Marcel Ciolacu de la conducerea formațiunii în luna mai 2025. O eventuală confirmare acestuia la conducerea PSD ar putea avea loc la congresul extraordinar din toamnă, data evenimentului nefiind încă stabilită. Momentan, doar Titus Corlățean și-a anunțat intenția de a-i fi contracandidat.

