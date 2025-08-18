Sorin Grindeanu respinge oferta unui guvern PSD-AUR în timpul mandatului său: „Suntem un partid serios”

Stiri Politice
18-08-2025 | 16:32
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Mălina Norocea

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR, explicând că nu se va ajunge într-o astfel de situație în timpul mandatului său. Declarațiile vin după ce Geprge Simion s-a declarat deschis la o guvernare AUR-PSD.

autor
Adrian Popovici

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă în momentul de faţă poate spune că PSD nu va face coaliţie sau o alianţă cu AUR.

„În mandatul meu, da”, a spus Grindeanu, la sediul central al PSD, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a adăugat că PSD este un partid serios, care a decis în urmă cu două luni să intre în actuala coaliţie de guvernare.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliţie şi decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Noi suntem un partid serios, nu facem decizii din acestea pe picior şi nu e cazul de aşa ceva”, a conchis el.

Citește și
sorin grîndeanu și marcel ciolacu
Scandalul ”Funeraliile lui Ion Iliescu”. Sorin Grindeanu a convocat o ședință, pentru a decide dacă PSD iese de la guvernare

Recent, liderul AUR, George Simion a declarat că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

Sorin Grindeanu a devenit preșddinte interimar al PSD odată cu demisia lui Marcel Ciolacu de la conducerea formațiunii în luna mai 2025. O eventuală confirmare acestuia la conducerea PSD ar putea avea loc la congresul extraordinar din toamnă, data evenimentului nefiind încă stabilită. Momentan, doar Titus Corlățean și-a anunțat intenția de a-i fi contracandidat.

Sursa: News.ro

Etichete: PSD, george simion, sorin grindeanu, AUR Alianța pentru Unirea Românilor,

Dată publicare: 18-08-2025 16:32

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Sorin Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la președinția PSD: ”E un camarad vechi”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la președinția PSD: ”E un camarad vechi”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune despre candidatura senatorului Titus Corlăţean la funcţia de preşedinte al PSD că ”este foarte bine că există concurenţă”.  

Scandalul ”Funeraliile lui Ion Iliescu”. Sorin Grindeanu a convocat o ședință, pentru a decide dacă PSD iese de la guvernare
Stiri Politice
Scandalul ”Funeraliile lui Ion Iliescu”. Sorin Grindeanu a convocat o ședință, pentru a decide dacă PSD iese de la guvernare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, că a decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, ”în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare”.  

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după moartea lui Ion Iliescu: ”Rămâne parte a memoriei colective”
Stiri Politice
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, după moartea lui Ion Iliescu: ”Rămâne parte a memoriei colective”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost primul lider social-democrat care a transmis pe rețelele sociale un mesaj privind moartea lui Ion Iliescu.

Recomandări
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM
Stiri Economice
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM

Conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă exultă: „O mare onoare pentru America”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă exultă: „O mare onoare pentru America”

Volodimir Zelenski se întâlnește, azi, cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii
Stiri actuale
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
2 Ilie Bolojan
Pro TV
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
3 Casa de pensii, pensionari
Inquam Photos / Malina Norocea
Stiri Sociale
Câți pensionari români primesc indemnizație socială
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 August 2025

44:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12